¡Así inició la debacle! Capeluto se durmió y cometió penal antes del primer minuto del Real España vs LAFC

La historia comenzó horrible para Real España en su serie <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/real-espana-vs-los-angeles-fc-envivo-online-champions-concacaf-honduras-FN29355541" target="_blank">contra LAFC</a></b> en la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula.Segundos tenía de comenzar el encuentro entre los catrachos y angelinos cuando se vino una acción infantil por parte del defensor uruguayo<b> <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/juan-manuel-capeluto-nuevo-fichaje-del-espana-clausura-la-champions-de-concacaf-JL28764269" target="_blank">Juan Manuel Capeluto</a>.</b>