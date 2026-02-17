Liga Hondubet

¡Así inició la debacle! Capeluto se durmió y cometió penal antes del primer minuto del Real España vs LAFC

Terrible lo que hizo el zaguero uruguayo Juan Manuel Capeluto en el comienzo del partido.

La historia comenzó horrible para Real España en su serie contra LAFC en la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula.

Segundos tenía de comenzar el encuentro entre los catrachos y angelinos cuando se vino una acción infantil por parte del defensor uruguayo Juan Manuel Capeluto.

¡Son y Lloris le cumplen a aficionados! Surcoreanos llegan al Morazán para ver el Real España vs LAFC

El venezolano David Martínez recibió por la banda derecha, el charrúa se durmió en la marca y terminó derribando al sudamericano. El árbitro Marco Ortiz sancionó el penal.

Todo esto ocurrió a los 51 segundos del desarrollo del encuentro de ida de la serie entre ambos conjuntos. El delantero franco-gabonés Denis Bouanga no falló en el lanzamiento para el 1-0.

Real España le devolverá la vista a LAFC de la MLS el próximo martes 24 de febrero, desde las 9 de la noche en Honduras, en el Banc of California Stadium de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

