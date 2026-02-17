Son Heung-Min se lleva los focos en LAFC y Carlos Pavón, la leyenda sobresale en Real España: Los 10 datos imperdibles de la serie

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/real-espana-ya-sabe-poner-rodillas-clubes-mls-historial-vs-equipos-norteamericanos-lafc-LM29340496" target="_blank">Real España vs Los Ángeles FC</a></b> se preparan hoy para una de las citas más importantes de su historia reciente en el estadio Francisco Morazán (9 de la noche) en la primera ronda de la <b>Copa de Campeones de la Concacaf.</b>Este encuentro, correspondiente a la ida de la primera ronda de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/real-espana-vs-lafc-alineacion-titular-heung-min-son-jeaustin-campos-concacaf-champions-cup-PL29338315#image-1" target="_blank">Copa de Campeones de la Concacaf 2026</a></b>, promete goles en San Pedro Sula, donde el conjunto aurinegro buscará sacar ventaja ante uno de los equipos más poderosos de la MLS.