Son Heung-Min se lleva los focos en LAFC y Carlos Pavón, la leyenda sobresale en Real España: Los 10 datos imperdibles de la serie

Ambos clubes se enfrentan este martes 17 de febrero en la ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

    Son Heung-Min y Carlos Pavón, una figura del presente y la leyenda que fue clave en Real España en la Concacaf. Fotos cortesías.
2026-02-17

Real España vs Los Ángeles FC se preparan hoy para una de las citas más importantes de su historia reciente en el estadio Francisco Morazán (9 de la noche) en la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Este encuentro, correspondiente a la ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, promete goles en San Pedro Sula, donde el conjunto aurinegro buscará sacar ventaja ante uno de los equipos más poderosos de la MLS.

LOS 10 DATOS IMPERDIBLES DEL JUEGO REAL ESPAÑA VS LAFC

Real España tiene su participación número 18 en los grandes torneos de clubes de la Concacaf. Su debut fue en la temporada 1975.

En su experiencia en las 17 participaciones anteriores, el conjunto sampedrano tiene 30 triunfos, 14 empates y 27 derrotas.

Su máximo goleador en esta competencia es el exdelantero hondureño Carlos Pavón con 9 anotaciones.

Cabe resaltar que el mejor resultado en la historia de Real España han sido las semifinales de la competencia en su edición de 1991.

¿La Máquina cómo clasificó a la Copa de Campeones de Concacaf? Fue uno de los semifinalistas de la Copa Centroamericana 2025.

Será la cuarta ocasión en el torneo en que el conjunto hondureño enfrente a un club de Estados Unidos. Real España registra una victoria, dos empates y dos derrotas en sus enfrentamientos previos ante equipos de la MLS.

La única victoria de Real España ante un club de Estados Unidos se dio con un triunfo 2-1 frente a Colorado Rapids en la Jornada 7 del Grupo B de la edición 2011-2012, el 21 de septiembre de 2011, en el Dick’s Sporting Goods Park de Commerce City (USA).

Los Ángeles FC afrontará su cuarta participación tras clasificarse como uno de los clubes mejor posicionados en la tabla del Supporters Shield de la MLS 2025. El conjunto, dos veces finalista, continuará en busca de su primer título de la Copa de Campeones tras alcanzar los Cuartos de Final en 2025 y la Final en dos ocasiones anteriores.

El duelo marcará la primera vez que LAFC enfrente a un rival hondureño y apenas la segunda ocasión en que se mida a un club centroamericano en la competición. LAFC eliminó al club costarricense LD Alajuelense con un global de 4-2 en los Octavos de Final de la edición 2023.

El club californiano cuenta con una combinación de jugadores experimentados y jóvenes talentos emergentes, incluidos el guardameta campeón del mundo Hugo Lloris, el joven delantero salvadoreño Nathan Ordaz y las figuras ofensivas Denis Bouanga y la estrella surcoreana Son Heung-Min, exjugador del Tottenham.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
