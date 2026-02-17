Son Heung-Min se lleva los focos en LAFC y Carlos Pavón, la leyenda sobresale en Real España: Los 10 datos imperdibles de la serie

LOS 10 DATOS IMPERDIBLES DEL JUEGO REAL ESPAÑA VS LAFC



Real España tiene su participación número 18 en los grandes torneos de clubes de la Concacaf. Su debut fue en la temporada 1975.



En su experiencia en las 17 participaciones anteriores, el conjunto sampedrano tiene 30 triunfos, 14 empates y 27 derrotas.



Su máximo goleador en esta competencia es el exdelantero hondureño Carlos Pavón con 9 anotaciones.



Cabe resaltar que el mejor resultado en la historia de Real España han sido las semifinales de la competencia en su edición de 1991.



¿La Máquina cómo clasificó a la Copa de Campeones de Concacaf? Fue uno de los semifinalistas de la Copa Centroamericana 2025.



Será la cuarta ocasión en el torneo en que el conjunto hondureño enfrente a un club de Estados Unidos. Real España registra una victoria, dos empates y dos derrotas en sus enfrentamientos previos ante equipos de la MLS.



La única victoria de Real España ante un club de Estados Unidos se dio con un triunfo 2-1 frente a Colorado Rapids en la Jornada 7 del Grupo B de la edición 2011-2012, el 21 de septiembre de 2011, en el Dick’s Sporting Goods Park de Commerce City (USA).



Los Ángeles FC afrontará su cuarta participación tras clasificarse como uno de los clubes mejor posicionados en la tabla del Supporters Shield de la MLS 2025. El conjunto, dos veces finalista, continuará en busca de su primer título de la Copa de Campeones tras alcanzar los Cuartos de Final en 2025 y la Final en dos ocasiones anteriores.



El duelo marcará la primera vez que LAFC enfrente a un rival hondureño y apenas la segunda ocasión en que se mida a un club centroamericano en la competición. LAFC eliminó al club costarricense LD Alajuelense con un global de 4-2 en los Octavos de Final de la edición 2023.



El club californiano cuenta con una combinación de jugadores experimentados y jóvenes talentos emergentes, incluidos el guardameta campeón del mundo Hugo Lloris, el joven delantero salvadoreño Nathan Ordaz y las figuras ofensivas Denis Bouanga y la estrella surcoreana Son Heung-Min, exjugador del Tottenham.