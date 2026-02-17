Liga Hondubet

Real España ya sabe lo que es poner de rodillas a clubes de la MLS: así le ha ido a La Máquina ante los norteamericanos

Para los aurinegros no es nada desconocido derrotar a los clubes de la MLS y este martes tienen una nueva historia, pero ante LAFC.

    Real España ya sabe lo que es derrotar a los clubes de la MLS en los torneos de Concacaf, el más importante de la región.
El Real España tiene una cita con la historia este martes cuando le toque recibir a Los Ángeles FC en la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf con el apoyo de su afición en el Estadio Morazán.

La Máquina vive un dulce momento en el inicio de año al ser líder en solitario de la Liga Nacional con 14 puntos y llega a este compromiso internacional con el objetivo de conseguir una ventaja que le permita soñar con lograr la clasificación en Estados Unidos.

El Aurinegro no lo tendrá nada fácil en su casa, ya que en frente tendrá a uno de los equipos más fuertes de la MLS y que además en sus filas cuenta con futbolistas de élite como el surcoreano Son Heung-Min, el portero francés campeón del mundo en 2018 Hugo Lloris y el delantero gabonés Denis Bouanga.

ASÍ LE VA A REAL ESPAÑA VS EQUIPOS DE LA MLS

El duelo de este martes será el octavo del conjunto españolista ante rivales estadounidenses, con los cuales a pesar de no tener los mejores registros ha logrado dos triunfos ante conjuntos norteamericanos.

La primera vez que el Real España se impuso ante un equipo de la MLS fue en la fase de grupos de la Liga de Campeones de Concacaf 2011-12, cuando contra todo pronóstico y en condición de visitante derrotó 1-2 al Colorado Rapids con un inolvidable doblete de su máximo ídolo, Carlos Pavón.

Increíblemente, ese fue el único triunfo que consiguió la Máquina en aquella edición en la que quedó último en un grupo que compartía con Santos Laguna de México e Isidro Metapán de El Salvador.

Luego tuvieron que pasar casi 12 años para que el Aurinegro volviera a celebrar ante un equipo de la MLS. Fue justamente el 15 de marzo de 2023 cuando el equipo que era dirigido por Julio "Palomo" Rodríguez derrotó 3-2 en el estadio Olímpico al Vancouver Whitecaps.

En aquella ocasión Getsel Montes (2) y Ramiro Rocca marcaron los goles de la victoria para los catedráticos, a los cuales no les ajustó este marcador para eliminar al equipo norteamericano que en la ida había ganado con un demoledor 5-0 ante los hondureños.

HISTORIAL DE REAL ESPAÑA VS EQUIPOS DE LA MLS

2000 - Cuartos de final: Los Ángeles Galaxy 0-0 Real España. (LA Galaxy consiguió la clasificación tras imponerse 5-3 en penales)

2011 - Fase de grupos: Real España 1-1 Colorado Rapids.

2011 - Fase de grupos: Colorado Rapids 1-2 Real España.

2023 - Octavos de final: Vancouver Whitecaps 5-0 Real España.

2023 - Octavos de final: Real España 3-2 Vancouver Whitecaps. (Vancouver clasificó a cuartos de final tras imponerse 7-3 en el global)

