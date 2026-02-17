Real España ya sabe lo que es poner de rodillas a clubes de la MLS: así le ha ido a La Máquina ante los norteamericanos

Luego tuvieron que pasar casi 12 años para que el Aurinegro volviera a celebrar ante un equipo de la MLS. Fue justamente el 15 de marzo de 2023 cuando el equipo que era dirigido por Julio "Palomo" Rodríguez derrotó 3-2 en el estadio Olímpico al Vancouver Whitecaps.En aquella ocasión <b>Getsel Montes </b>(2) y <b>Ramiro Rocca </b>marcaron los goles de la victoria para los catedráticos, a los cuales no les ajustó este marcador para eliminar al equipo norteamericano que en la ida había ganado con un demoledor 5-0 ante los hondureños.