Real España vs LAFC EN VIVO: a qué hora comenzará el partido por la Concacaf Champions Cup; ¿se podrá ver en Honduras?

Bajo la presión de su hinchada, la 'Máquina' intentará mejorar su historial contra clubes de la MLS, ante los que registra una victoria, dos empates y dos derrotas, con el objetivo de encarrilar su clasificación para los octavos de final.Por su parte, el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/heung-min-son-hugo-lloris-divirtieron-estadio-morazan-entrenamiento-los-angeles-fc-HL29330564#image-1" target="_blank">LAFC</a></b>, bajo el mando del canadiense <b>Marc Dos Santos</b>, afronta su cuarta participación en el certamen tras una destacada campaña en el <b>'Supporters’ Shield de la MLS 2025</b>.El equipo californiano busca su primer título de la <b>Copa de Campeones </b>después de haber alcanzado los cuartos de final en 2025 y dos finales en ediciones previas; en Estados Unidos ya saben lo que es coronarse campeones de la liga.La plantilla angelina combina experiencia internacional y juventud, encabezada por el guardameta <b>Hugo Lloris</b>, campeón del mundo en 2018 con Francia y sus principales piezas ofensivas recaen en el franco-gabonés <b>Denis Bouanga </b>y la estrella surcoreana <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/son-heung-min-cumple-sueno-joven-coreano-conocerlo-honduras-vs-real-espana-champions-cup-HK29327154" target="_blank">Son Heung-Min</a></b>.