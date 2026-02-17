Real España vs LAFC EN VIVO: a qué hora comenzará el partido por la Concacaf Champions Cup; ¿se podrá ver en Honduras?

Real España tiene la misión de sacar la ventaja frente a Los Ángeles FC (LAFC) y hacer valer su condición de local en el partido de ida de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup. El conjunto aurinegro, dirigido por el costarricense Jeaustin Campos, regresa al máximo torneo de clubes de la región tras su última participación en 2023, luego de haber alcanzado las semifinales de la Copa Centroamericana 2025.

Bajo la presión de su hinchada, la 'Máquina' intentará mejorar su historial contra clubes de la MLS, ante los que registra una victoria, dos empates y dos derrotas, con el objetivo de encarrilar su clasificación para los octavos de final. Por su parte, el LAFC, bajo el mando del canadiense Marc Dos Santos, afronta su cuarta participación en el certamen tras una destacada campaña en el 'Supporters’ Shield de la MLS 2025. El equipo californiano busca su primer título de la Copa de Campeones después de haber alcanzado los cuartos de final en 2025 y dos finales en ediciones previas; en Estados Unidos ya saben lo que es coronarse campeones de la liga. La plantilla angelina combina experiencia internacional y juventud, encabezada por el guardameta Hugo Lloris, campeón del mundo en 2018 con Francia y sus principales piezas ofensivas recaen en el franco-gabonés Denis Bouanga y la estrella surcoreana Son Heung-Min.

Cabe mencionar que será la primera vez que el LAFC se enfrente a un rival hondureño y su segunda experiencia ante un equipo de Centroamérica en esta competición. En su único antecedente contra equipos de la región, el conjunto angelino eliminó a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica con un global de 4-2 en los octavos de final de 2023. El ganador de esta serie avanzará a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, en los que espera la Liga Deportiva Alajuelense.

HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO HOY

Real España y Los Ángeles FC (LAFC) se enfrentan este miércoles por la noche en el Estadio Morazán de San Pedro Sula y el partido se podrá ver a través de la señal de ESPN y vía streaming en la plataforma de Disney Plus.