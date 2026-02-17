Liga Nacional de Honduras confirma fecha, hora y estadios para la jornada siete del torneo Clausura

Las autoridades de la Liga dan prioridad al único equipo que aún representa a Honduras en el torneo internacional, la jornada dará inicio este próximo viernes en la ciudad de San Pedro Sula.

La participación de los clubes de Liga Hondubet continuará este fin de semana y la autoridades del balompié local hicieron oficial las horas y fechas de la jornada 7 del torneo Clausura .

El viernes 20 de febrero, el líder del campeonato, el Real España recibirá a los Lobos UPNFM, el compromiso dará inicio a partir de las 7:00 de la noche en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

El balón continuará rodando el sábado 21 con dos compromisos, Juticalpa recibirá al Marathón en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas. El juego arranca a las 5:15 de la tarde.

Mientras tanto a las 7:30 pm, en el Rubén Deras de Choloma, el Choloma recibirá al Victoria de La Ceiba, equipo que viene de dar la sorpresa ante Olimpia.

La jornada finaliza el domingo 22 en el Excélsior de Puerto Cortés, donde Platense se enfrentará al Juticalpa FC a partir de las 3:00 de la tarde.

Mientras que a las 6:00 de la tarde en el estadio Nacional, el juego cumbre de la fecha, el Olimpia disputará el clásico capitalino ante Motagua. Este compromiso pone a prueba a Eduardo Espinel frente a Javier López.