Real España vs Motagua EN VIVO: ¡La Máquina llega con la obligación de ganar para mantenerse con vida!

En la vísperas de la Navidad, Real España y el Fútbol Club Motagua protagonizarán esta noche un agarrón de alto voltaje en duelo correspondiente a la penúltima jornada de las triangulares del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.

La máquina del Real España sigue con vida por el Grupo A y hoy ante su gente están obligados a poder vencer a un rival para llegar a la última jornada con la posibilidad de ser finalista, y así poder pelear el título ante su rival de ciudad, el Marathón, equipo que ya está en dicha ronda. El partido comienza a partir de las siete en punto.