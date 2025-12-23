Liga Nacional

Real España vs Motagua EN VIVO: ¡La Máquina llega con la obligación de ganar para mantenerse con vida!

EN DIRECTO | Real España recibe al Motagua por la fecha cinco de las triangulares del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.

INICIA: 7:00 PM
    Real España recibe al Motagua por la quinta fecha de las triangulares.

    Mario O. Figueroa
2025-12-23

En la vísperas de la Navidad, Real España y el Fútbol Club Motagua protagonizarán esta noche un agarrón de alto voltaje en duelo correspondiente a la penúltima jornada de las triangulares del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.

La máquina del Real España sigue con vida por el Grupo A y hoy ante su gente están obligados a poder vencer a un rival para llegar a la última jornada con la posibilidad de ser finalista, y así poder pelear el título ante su rival de ciudad, el Marathón, equipo que ya está en dicha ronda. El partido comienza a partir de las siete en punto.

Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
