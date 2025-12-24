Olimpia vs Marathón, la final más repetida en la historia de la Liga Nacional: ¡El león le pasa por encima en la serie!

Por su parte, el Marathón ha logrado arrebatarle la gloria al León en tres ocasiones inolvidables: el Clausura 2002 y los torneos Apertura de 2004 y 2009. Para los sampedranos, esta será su <b>final número 21</b>, buscando equilibrar un historial que actualmente cuenta con 9 títulos y 12 subcampeonatos. Una victoria no solo significaría su décima copa, sino también recortar distancias en el historial directo contra su más grande verdugo.El antecedente más reciente favorece ampliamente a los capitalinos, quienes hace apenas año y medio derrotaron contundentemente al Marathón ganando ambos partidos de la serie final para alzar su copa número 38. Aquel dominio ratificó el buen momento de los actuales campeones, que ahora llegan con la ambición intacta de alcanzar la <b>histórica cifra de 40 títulos</b> de liga.El choque de este Apertura 2025 no es solo una disputa por un trofeo, sino una batalla por el orgullo y el legado. Mientras el Olimpia busca reafirmar por qué es el "Rey de Copas" y el máximo vencedor en finales ante el Monstruo, el Marathón tiene ante sí la oportunidad de redimirse ante su gente, quebrar la racha del León y celebrar la tan ansiada décima estrella en su escudo.