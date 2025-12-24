Olimpia vs Marathón, la final más repetida en la historia de la Liga Nacional: ¡El león le pasa por encima en la serie!

El torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional se prepara para un desenlace electrizante con la gran final entre el Club Deportivo Olimpia y el Club Deportivo Marathón. Este enfrentamiento representa la decimotercera vez que ambas escuadras se miden directamente por el título del fútbol catracho.

Esta serie se consolida ahora como la final más repetida en la historia de Honduras con 13 ediciones, superando el récord de 12 enfrentamientos que sostenían Olimpia y Motagua. La rivalidad alcanzó su punto máximo durante la primera década del siglo XXI, periodo en el que disputaron siete finales, cimentando una de las épocas más intensas para ambas instituciones y sus aficiones.

En el balance histórico, el Olimpia llega como el gran dominador tras haber vencido al Marathón en 9 de las 12 finales previas. Los triunfos merengues se registraron en las temporadas 1987-88, los Clausura de 2004, 2005, 2008, 2012, 2014 y 2024, además de los Apertura de 2005 y 2020. De hecho, el equipo verdolaga es la "víctima favorita" del Albo, superando en finales ganadas a sus triunfos sobre Real España (8) y Motagua (4).