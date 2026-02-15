LAFC aterriza en San Pedro Sula con todas sus grandes figuras para jugar ante Real España en la Concacaf Champions Cup

La escuadra estadounidense <b>LAFC </b>aterrizó este domingo a las 10:00 de la noche en la ciudad de San Pedro Sula, lista para enfrentar a <b>Real España </b>en el duelo de ida de la primera ronda de la <b>Concacaf Champions Cup</b>. El equipo norteamericano no quiso dejar lugar a sorpresas y viajó con sus máximas figuras, entre ellas el surcoreano <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/son-lafc-real-espana-concacaf-partido-fortuna-salario-mls-servicio-militar-II29308514#image-1" target="_blank">Heung Min Son</a></b>, el campeón del Mundo con Francia en 2018 <b>Hugo Lloris </b>y el delantero gabonés <b>Denis Bouanga</b>, quienes serán las principales cartas ofensivas de <b>LAFC </b>para enfrentar a La Máquina.