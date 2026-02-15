Liga Hondubet

LAFC aterriza en San Pedro Sula con todas sus grandes figuras para jugar ante Real España en la Concacaf Champions Cup

El equipo estadounidense ya se encuentra en San Pedro Sula para enfrentar a Real España en la primera ronda de la Champions Cup.

    LAFC ya se encuentra en San Pedro Sula para enfrentar a Real España el próximo martes en la Concacaf Champions Cup.
La escuadra estadounidense LAFC aterrizó este domingo a las 10:00 de la noche en la ciudad de San Pedro Sula, lista para enfrentar a Real España en el duelo de ida de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup.

El equipo norteamericano no quiso dejar lugar a sorpresas y viajó con sus máximas figuras, entre ellas el surcoreano Heung Min Son, el campeón del Mundo con Francia en 2018 Hugo Lloris y el delantero gabonés Denis Bouanga, quienes serán las principales cartas ofensivas de LAFC para enfrentar a La Máquina.

Así es la vida de Son, la estrella que enfrentará a Real España en el Morazán: el fichaje más caro de la MLS, su fortuna y servicio militar

Cabe destacar que la temporada de la MLS aún no ha iniciado, lo que podría darle una ventaja a Real España, dirigido por Jeaustin Campos, para intentar sacar un resultado positivo que le permita encarar con confianza el partido de vuelta, programado para el próximo 24 de febrero en Estados Unidos.

La llegada de LAFC generó gran expectativa entre los aficionados sampedranos, que esperan disfrutar de un partido de alto nivel internacional y de la presencia de varias estrellas del fútbol mundial en suelo hondureño.

El duelo de ida entre Real España y Los Angeles FC está programado para el martes 17 de febrero a las 9:00 de la noche en el estadio Morazán de San Pedro Sula para el duelo correspondiente a la ida de los dieciseisavos de final de la Concacaf Champions Cup.

Un campeón del mundo y el fichaje más caro de la MLS: ¿Cuánto vale la plantilla del LAFC que enfrentará a Real España?

La directiva aurinegra confirmó los precios de la boletería para el evento: sol a 300 lempiras, silla a 1,000 lempiras, con entradas disponibles en puntos como el Comisariato Los Andes. DIEZ conoció hace unos días que ya se había vendido el 60% de la boletería.

