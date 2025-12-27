¡Confirmado! Jorge Ernesto Pineda no sigue y el CD Choloma tiene nuevo técnico para el Clausura 2026

DIEZ conoció en primicia que CD Choloma ahora estará dirigido por el hondureño Carlos “Chato” Padilla de cara al torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El estratega asumirá el reto de dirigir al conjunto maquilero en un campeonato clave, donde el principal objetivo será asegurar la permanencia en la máxima categoría.

Padilla arriba al banquillo cholomeño en un momento determinante para la institución, ya que el Clausura 2026 será fundamental en la lucha por el no descenso. La directiva confía en su capacidad de trabajo, liderazgo y conocimiento del fútbol nacional para encaminar al equipo hacia resultados positivos.

El “Chato” tomará el mando del equipo en sustitución de Jorge Ernesto Pineda, quien estuvo al frente del Choloma durante el torneo Apertura 2025. Bajo la conducción de Pineda, el club compitió en su regreso a la Liga Nacional, acumulando experiencia en una campaña exigente.

Esta será la segunda aventura de Carlos Padilla en la Primera División del fútbol hondureño. Su nombre tomó mayor relevancia tras dirigir al Victoria, equipo con el que logró el ascenso a la Liga Nacional en el año 2021, consolidándose como un técnico capaz de cumplir objetivos trazados.

Con este nuevo desafío, Padilla buscará repetir el éxito obtenido en etapas anteriores y fortalecer al Choloma en lo futbolístico y anímico. El cuerpo técnico y la plantilla afrontan el Clausura 2026 con la consigna clara de sumar puntos vitales y mantener al club maquilero en la élite del balompié hondureño.

Diez también conoció que la pretemporada del CD Choloma inicia el viernes 2 de enero. Los maquileros son últimos en la tabla acumulada de la Liga Nacional de Honduras.