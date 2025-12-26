¡Luz verde para Edwin Rodríguez! El volante de Olimpia conoce la fecha de su regreso tras superar dura lesión

DIARIO DIEZ conoció que el jugador originario de Quimistán, Santa Bárbara , podría ser una de las novedades en el duelo programado para este sábado a las 7:00 de la noche , dependiendo de la decisión final del cuerpo técnico y médico del club albo.

Edwin Rodríguez ha generado buenas noticias en el campamento del Olimpia , luego de superar su lesión y quedar habilitado para volver a la actividad. El futbolista de 26 años podría sumar sus primeros minutos tras la operación en el partido ante Real España , correspondiente a la jornada final de las triangulares.

Rodríguez estuvo fuera de las canchas durante dos meses y medio tras pasar por el quirófano debido a una fractura en el pie derecho. Desde entonces, el volante ofensivo ha seguido un proceso progresivo de recuperación, que incluyó trabajo específico, sesiones de gimnasio y, en las últimas semanas, entrenamientos al parejo del grupo.

El futbolista ha dejado buenas sensaciones en las prácticas recientes, por lo que ahora todo queda en manos del entrenador Eduardo Espinel, quien evaluará si le da minutos ante la Máquina. El contexto favorece su regreso, ya que Olimpia tiene asegurada su clasificación a la final, lo que convierte el compromiso en un escenario ideal para su retorno sin presión.

Cabe recordar que Edwin Rodríguez no juega desde el 13 de septiembre, mes en el que fue operado, y podría utilizar estos minutos para recuperar ritmo antes de la gran final ante Marathón en enero. En la presente temporada solo disputó 11 partidos, todos en Copa Centroamericana, donde registró un gol y dos asistencias, siendo una pieza clave cuya ausencia fue cubierta por jugadores como Michaell Chirinos, Maynor Arzú y Dereck Moncada.

A esto se suma que Edwin Rodríguez se perdió los partidos eliminatorios de los meses de octubre y noviembre donde Honduras quedó eliminada rumbo al Mundial de United 2026.