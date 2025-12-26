¡Luz verde para Edwin Rodríguez! El volante de Olimpia conoce la fecha de su regreso tras superar dura lesión

Rodríguez estuvo fuera de las canchas durante <b>dos meses y medio</b> tras pasar por el quirófano debido a una <b>fractura en el pie derecho</b>. Desde entonces, el volante ofensivo ha seguido un proceso progresivo de recuperación, que incluyó trabajo específico, sesiones de gimnasio y, en las últimas semanas, entrenamientos al parejo del grupo.El futbolista ha dejado <b>buenas sensaciones</b> en las prácticas recientes, por lo que ahora todo queda en manos del entrenador <b>Eduardo Espinel</b>, quien evaluará si le da minutos ante la Máquina. El contexto favorece su regreso, ya que Olimpia tiene asegurada su clasificación a la final, lo que convierte el compromiso en un escenario ideal para su retorno sin presión.Cabe recordar que Edwin Rodríguez no juega desde el <b>13 de septiembre</b>, mes en el que fue operado, y podría utilizar estos minutos para recuperar ritmo antes de la <b>gran final ante Marathón en enero</b>. En la presente temporada solo disputó <b>11 partidos</b>, todos en Copa Centroamericana, donde registró <b>un gol y dos asistencias</b>, siendo una pieza clave cuya ausencia fue cubierta por jugadores como <b>Michaell Chirinos, Maynor Arzú y Dereck Moncada</b>. A esto se suma que Edwin Rodríguez se perdió los partidos eliminatorios de los meses de octubre y noviembre donde Honduras quedó eliminada rumbo al Mundial de United 2026.