Espinel revela cuándo regresa Jorge Álvarez, se molesta con la Liga Nacional y advierte a Marathón: "Van a ser durísimas"

<b>Cuéntanos un poco, ¿no costó mucho?, ¿sí hubo mucha disconformidad?, ¿dónde pasó el tema?, ¿qué pidió?, ¿qué le pidieron?, ¿dedicaron algo nuevo? Porque llama la atención que se le renueva antes de una final. O sea, no importa que pase una final, el final sigue muy bien.</b><br /><br />Me siento muy orgulloso de que la institución se haya preocupado por nuestro trabajo, que lo grabamos, como usted dice, antes de una final. Generalmente los empleadores lo juzgan por los resultados, ¿no?, los resultados deportivos, los resultados de ganar o perder partidos. Fueron a cumplir los dirigentes, por gerencia del club, en que apostaban a seguir construyendo un proceso que se viene haciendo desde enero, ¿no? Con precauciones, con triunfos, con política de tener que ganar, pero han depositado la confianza. Y si bien teníamos otras posibilidades, y por ahí hasta desde el punto económico eran mejores, cuando a vos te habla un equipo y te da el respaldo, en un equipo como Olimpia, que está continuamente presionado por los resultados, y ellos buscan el trabajo que se está haciendo día a día, escuchar eso, sería ser desagradecido no poder llegar a arreglar las situaciones de un contrato, de una renovación.Hablamos con nuestro equipo técnico, que por supuesto no solamente es decisión mía esto, y ellos también están de acuerdo con lo que yo pensaba, y fueron cinco minutos, no es mucho negociar acá. Siempre lo dije, acá no se viene a hacer dinero, sabemos que el medio no es para hacer dinero. Hay otras ligas para hacer dinero, hay otros países, pero sí hay un proyecto que nos exige día a día a que tenemos que ganar todos los partidos, y eso nos gusta, ese desafío para redoblar el esfuerzo día a día que tenemos que hacer mejor cada día. Vamos a darle la vuelta y ojalá que sigamos con esta energía positiva que desde enero, gracias a Dios que nos guía siempre, de los 55 partidos que hemos jugado, hemos perdido cinco. Entonces creo que hay un trabajo y no nos ha faltado por la renovación.<b>Dos de dos, ha llegado a dos finales en sus pasajes con Olimpia, más allá de lo que pasó en la Copa Internacional. ¿Cómo califica usted, hasta el momento, siendo autocrítico, su paso por Olimpia hasta el momento, más allá de que gane o no gane el título ante Marathón?</b><br /><br />Desde el punto de vista profesional, como ser humano, un crecimiento extraordinario, porque los jugadores van a seguir creciendo, por la calidad de los jugadores, por los jugadores consagrados, que no es fácil manejar. O sea, yo sé que nuestro cuerpo técnico, si hay algo que ha crecido, es la evolución profesional y la gestión, porque hay que gestionar a estos monstruos y tenerlos atentos, que a veces juegan y a veces no juegan. Entonces, desde ese punto de vista hemos crecido y es lo que venimos buscando desde el punto de vista profesional. Después siempre hay cosas para mejorar, no solamente los jurídicos, la infraestructura, el día a día, y siempre estamos dando ideas al equipo para que crezcan con nosotros.Y no nos quedemos con que salís campeón y está todo bien, no es así. Nosotros salimos campeones el semestre pasado y hay muchísimas cosas para mejorar. Cometimos muchísimos errores, lo que pasa es que se ve el cambio en la Copa y a veces no ganando también hay cosas interesantes. Creo que hay cosas para mejorar, principalmente en la organización y gestión del día a día. Yo creo que sin ser atrevidos, más o menos por lo que ha sido, tienen esa realidad, me parece, con la federación también, no quedarse con lo que se hace siempre, sino tratar de mejorar. Y bueno, nosotros desde nuestro lugar tratamos de hacerlo. No sé si llegaremos a lo óptimo, no sé, pero lo vamos a intentar, no tengo duda de que así va a ser.