Espinel revela cuándo regresa Jorge Álvarez, se molesta con la Liga Nacional y advierte a Marathón: "Van a ser durísimas"

El técnico de Olimpia, Eduardo Espinel, valoró el rendimiento de su equipo y abordó tres temas clave tras el partido: el regreso de Edwin, la situación física de Jorge Álvarez y la incertidumbre alrededor de la fecha de la gran final. El entrenador destacó la importancia anímica de ver nuevamente a Edwin en cancha, subrayando que su retorno representa un impulso humano y deportivo para el grupo, mientras que sobre Álvarez fue claro al señalar que continúa en proceso de recuperación por una lesión en la mano y que no será arriesgado hasta que desaparezca el dolor. Además, Espinel expresó su preocupación por la falta de claridad en la programación de la final, remarcando que esta indefinición complica la planificación de los equipos y afecta la imagen del fútbol.

LA CONFERENCIA

¿Cómo analiza este triunfo de Olimpia ante Real España? Creo que tuvimos la iniciativa siempre, pero fue muy parejo. El segundo tiempo creo que ajustado, presionamos más arriba, lo hicimos bien, más de la pelota, de la tendencia y me gustó. El segundo tiempo, en líneas generales, por más que fue corto el resultado, ya sabíamos que iba a ser un partido difícil y habíamos hablado que era para un gol, que si era el gol de tal clase de partidos iba a tener mucha posibilidad de ganar el partido. Pero el equipo ha apretado para nosotros y, gracias a Dios, por el partido triunfó. El regreso de Edwin Rodríguez Nada, todo estaba bien quedado, no hay regreso. El fútbol es un futbolero y, imagínese nosotros que convivimos con él, que hemos vivido todo lo que ha vivido él, que lo hemos acompañado, no solamente porque lo queremos ver en la cancha, sino porque lo queremos ver contento y feliz, algo que le gusta hacer, que nos pone muy contentos que haya podido tener algunos minutos. Y bueno, ojalá que sea el inicio de muchos minutos más, de poder ayudar al equipo. Pero, por sobre todas las cosas, como digo, ayudamos al profesional para que siga trabajando de lo que a él le gusta, no sea por el equipo. Me imagino que es positivo para usted de cara a esta gran final. ¿Se sumaría o no se sumaría el tema Jorge Álvarez para este partido de la gran final, o cómo está su tema?



No, también Jorge, estamos en las mismas condiciones que Edwin, deseoso de verlo dentro del campo, está trabajando muy bien. Es diferente, por ahí, al tema de Edwin, que Edwin era en el pie y lo de Jorge es en la mano. Pero mientras no se le vaya el dolor de la mano, no puede jugar con dolor, ¿no? Y él está sintiendo dolor en la mano, pero trabaja. Está trabajando en el campo hace tres días, eso es importante, cada vez con más intensidad. Y bueno, sin apresurarnos, sin tratar de que la ansiedad nos lleve a tomar decisiones erróneas, porque siempre pensamos en las personas primero que en el juego de fútbol y en el profesional. Y hemos llegado a perder poco, pero bueno, si algún día se ponen a finales, a lo mejor podremos estar bien.

Cuéntanos un poco, ¿no costó mucho?, ¿sí hubo mucha disconformidad?, ¿dónde pasó el tema?, ¿qué pidió?, ¿qué le pidieron?, ¿dedicaron algo nuevo? Porque llama la atención que se le renueva antes de una final. O sea, no importa que pase una final, el final sigue muy bien.



Me siento muy orgulloso de que la institución se haya preocupado por nuestro trabajo, que lo grabamos, como usted dice, antes de una final. Generalmente los empleadores lo juzgan por los resultados, ¿no?, los resultados deportivos, los resultados de ganar o perder partidos. Fueron a cumplir los dirigentes, por gerencia del club, en que apostaban a seguir construyendo un proceso que se viene haciendo desde enero, ¿no? Con precauciones, con triunfos, con política de tener que ganar, pero han depositado la confianza. Y si bien teníamos otras posibilidades, y por ahí hasta desde el punto económico eran mejores, cuando a vos te habla un equipo y te da el respaldo, en un equipo como Olimpia, que está continuamente presionado por los resultados, y ellos buscan el trabajo que se está haciendo día a día, escuchar eso, sería ser desagradecido no poder llegar a arreglar las situaciones de un contrato, de una renovación. Hablamos con nuestro equipo técnico, que por supuesto no solamente es decisión mía esto, y ellos también están de acuerdo con lo que yo pensaba, y fueron cinco minutos, no es mucho negociar acá. Siempre lo dije, acá no se viene a hacer dinero, sabemos que el medio no es para hacer dinero. Hay otras ligas para hacer dinero, hay otros países, pero sí hay un proyecto que nos exige día a día a que tenemos que ganar todos los partidos, y eso nos gusta, ese desafío para redoblar el esfuerzo día a día que tenemos que hacer mejor cada día. Vamos a darle la vuelta y ojalá que sigamos con esta energía positiva que desde enero, gracias a Dios que nos guía siempre, de los 55 partidos que hemos jugado, hemos perdido cinco. Entonces creo que hay un trabajo y no nos ha faltado por la renovación. Dos de dos, ha llegado a dos finales en sus pasajes con Olimpia, más allá de lo que pasó en la Copa Internacional. ¿Cómo califica usted, hasta el momento, siendo autocrítico, su paso por Olimpia hasta el momento, más allá de que gane o no gane el título ante Marathón?



Desde el punto de vista profesional, como ser humano, un crecimiento extraordinario, porque los jugadores van a seguir creciendo, por la calidad de los jugadores, por los jugadores consagrados, que no es fácil manejar. O sea, yo sé que nuestro cuerpo técnico, si hay algo que ha crecido, es la evolución profesional y la gestión, porque hay que gestionar a estos monstruos y tenerlos atentos, que a veces juegan y a veces no juegan. Entonces, desde ese punto de vista hemos crecido y es lo que venimos buscando desde el punto de vista profesional. Después siempre hay cosas para mejorar, no solamente los jurídicos, la infraestructura, el día a día, y siempre estamos dando ideas al equipo para que crezcan con nosotros. Y no nos quedemos con que salís campeón y está todo bien, no es así. Nosotros salimos campeones el semestre pasado y hay muchísimas cosas para mejorar. Cometimos muchísimos errores, lo que pasa es que se ve el cambio en la Copa y a veces no ganando también hay cosas interesantes. Creo que hay cosas para mejorar, principalmente en la organización y gestión del día a día. Yo creo que sin ser atrevidos, más o menos por lo que ha sido, tienen esa realidad, me parece, con la federación también, no quedarse con lo que se hace siempre, sino tratar de mejorar. Y bueno, nosotros desde nuestro lugar tratamos de hacerlo. No sé si llegaremos a lo óptimo, no sé, pero lo vamos a intentar, no tengo duda de que así va a ser.