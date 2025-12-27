Olimpia "campeón" y Motagua se hundió en el sótano: así quedó la tabla de la triangular de la muerte del Apertura 2025

Olimpia finalizó la fase con números sólidos, registrando cinco goles a favor y apenas uno en contra, reflejo del equilibrio entre su poder ofensivo y solidez defensiva. Estos registros lo consolidaron como el equipo más regular de la triangular y el principal candidato al título.

La triangular A del torneo Apertura llegó a su final y dejó a Olimpia como claro dominador del grupo, cerrando en el primer lugar con diez puntos. El conjunto albo confirmó su jerarquía al sumar tres triunfos y un empate, resultados que le permitieron asegurar su boleto a la gran final del campeonato.

En el segundo lugar terminó Real España con cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y dos derrotas. A pesar de intentar competir hasta las últimas jornadas, la “Máquina” no logró mantener la regularidad necesaria y quedó fuera de la pelea por el campeonato.

Motagua, por su parte, cerró la triangular en el sótano con apenas dos puntos. El conjunto azul no pudo ganar en cuatro partidos, acumuló dos empates y dos derrotas, además de una diferencia de goles negativa, lo que selló una eliminación temprana y dolorosa para el club capitalino.

Con este panorama, Olimpia avanzó directamente a la gran final del torneo Apertura, donde se medirá ante Marathón en una serie que promete emociones. Real España y Motagua quedaron eliminados, mientras el “León” buscará sumar un nuevo título a su extensa historia en el fútbol hondureño.