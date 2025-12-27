¡Lamentable! Condepor denuncia actos vandálicos contra la moderna pantalla del Estadio Nacional

De acuerdo con el comunicado oficial, el daño ocasionado afecta directamente una de las obras más recientes de modernización del principal escenario deportivo del país. La pantalla LED forma parte del proceso de mejora de la infraestructura deportiva nacional, por lo que su inhabilitación representa un perjuicio tanto técnico como económico.

La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) denunció y condenó públicamente la vandalización de los cables de fibra óptica de la nueva pantalla LED del Estadio Nacional “Chelato Uclés”. Este lamentable hecho impide que el moderno dispositivo pueda ser utilizado en el partido de este sábado entre el Club Olimpia Deportivo y el Real Club Deportivo España.

CONDEPOR informó que ya se ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido y deducir las responsabilidades correspondientes. Las autoridades determinarán las sanciones deportivas y penales, ya que este acto es considerado como destrucción de propiedad del Estado de Honduras.

El organismo calificó el hecho como un acto cobarde que atenta contra el patrimonio de todos los hondureños. Al tratarse de una obra financiada con fondos públicos, el daño no solo afecta al deporte, sino también a la inversión realizada con el dinero de los contribuyentes.

Finalmente, CONDEPOR hizo un llamado a los aficionados que asisten a ese sector del estadio y a la población en general a cuidar y proteger esta y otras obras. La institución reiteró la importancia de preservar las mejoras realizadas en beneficio del deporte y de la ciudadanía hondureña.