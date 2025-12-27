¡Lamentable! Condepor denuncia actos vandálicos contra la moderna pantalla del Estadio Nacional

La <b>Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR)</b> denunció y condenó públicamente la vandalización de los cables de fibra óptica de la nueva pantalla LED del <b>Estadio Nacional “Chelato Uclés”.</b> Este lamentable hecho impide que el moderno dispositivo pueda ser utilizado en el partido de este sábado entre el Club Olimpia Deportivo y el Real Club Deportivo España.De acuerdo con el comunicado oficial, el daño ocasionado afecta directamente una de las obras más recientes de modernización del principal escenario deportivo del país. La pantalla LED forma parte del proceso de mejora de la infraestructura deportiva nacional, por lo que su inhabilitación representa un perjuicio tanto técnico como económico.