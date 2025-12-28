Primicia: Marathón acaba con los rumores y toma decisión final con Nicolás Messiniti previo a jugar la final ante Olimpia

Nicolás Messiniti llegó a Marathón previo al inicio del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. El Monstruo Verde anunció su fichaje el pasado 2 de julio y, desde entonces, los aficionados verdolagas comenzaron a relacionarlo con Lionel Messi, tanto por su apellido como por su nacionalidad argentina. Dentro del terreno de juego, Messiniti se encargó rápidamente de ganarse el cariño de la afición a punta de goles. El delantero verdolaga se ha consolidado como el principal referente ofensivo del equipo y actualmente suma 17 goles en lo que va del torneo local, en lo que representa su primer torneo en el fútbol hondureño.

El ‘killer’ solo es superado en la tabla de goleadores por Rodrigo de Olivera, futbolista del Olancho FC, precisamente el rival al que Marathón enfrenta esta tarde en el estadio Yankel Rosenthal. Sin embargo, Messiniti todavía tiene margen para seguir aumentando su cuenta personal, ya que el conjunto verdolaga disputará la gran final del torneo ante Olimpia, así que el delantero argentino tendrá dos juegos más para sumar. Como regalo en vísperas de Navidad y Año Nuevo, Diario DIEZ conoció que Marathón ya tomó una decisión definitiva respecto al futuro del delantero argentino. El club verdolaga renovó a Nicolás Messiniti por dos años más, poniendo fin a los rumores que en los últimos días apuntaban a una posible salida del goleador.