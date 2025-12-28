Primicia: Marathón acaba con los rumores y toma decisión final con Nicolás Messiniti previo a jugar la final ante Olimpia

<b>Nicolás Messiniti </b>llegó a <b>Marathón </b>previo al inicio del <b>Torneo Apertura 2025 </b>de la <b>Liga Nacional de Honduras</b>. El Monstruo Verde anunció su fichaje el pasado 2 de julio y, desde entonces, los aficionados verdolagas comenzaron a relacionarlo con <b>Lionel Messi</b>, tanto por su apellido como por su nacionalidad argentina.Dentro del terreno de juego, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/messiniti-oliveira-erick-puerto-los-maximos-goleadores-torneos-cortos-liga-nacional-de-honduras-IO28738527#image-1" target="_blank">Messiniti</a> </b>se encargó rápidamente de ganarse el cariño de la afición a punta de goles. El delantero verdolaga se ha consolidado como el principal referente ofensivo del equipo y actualmente suma 17 goles en lo que va del torneo local, en lo que representa su primer torneo en el fútbol hondureño.