Rodrigo de Olivera coquetea con Motagua para el Clausura 2026: Tilguath lo confirma, pero esta es la situación del uruguayo

El delantero uruguayo firmó 19 goles en el campeonato local, cifras impresionantes para un futbolista que no forma parte de ninguno de los cuatro grandes del país, aunque todo parece indicar que en el próximo torneo sí sería parte de uno.

Rodrigo de Olivera ha sido el delantero sensación del Apertura 2025 , mismo torneo en el que rompió el récord del extranjero con más goles en un campeonato de Honduras e igualó la marca histórica de más dianas anotadas por un futbolista en un solo torneo.

Y es que Diario DIEZ conoció que De Olivera quiere jugar en Motagua, club que busca ficharlo de cara al Clausura 2026. Sin embargo, el atacante aún tiene contrato con Olancho FC hasta el próximo torneo y existe una situación que puede complicar su llegada al Ciclón Azul, ya que el uruguayo cuenta con una cláusula de salida que no le permite fichar por otro club de la Liga Nacional de Honduras.

Es por ello que su representante se encuentra negociando con Potros para que el futbolista pueda marcharse a Motagua para la próxima temporada y que el club capitalino pague la cláusula de salida que tiene el jugador con el equipo presidido por Samuel García.

En escena aparece Reynaldo Tilguath, ex director técnico del Olancho FC, quien la noche de este domingo confirmó en HRN que Rodrigo de Olivera se marcharía al Ciclón Azul para la próxima temporada y dejó una frase que sorprendió sobre su cláusula de salida:

"Hasta él mismo puede pagar la cláusula para irse. Yo por eso siempre he dicho: cuando es el perfil de un buen jugador, sondéalo y asegúralo, pero como siempre el directivo quiere salir ganando, pues no piensa en el más allá y yo se los dije".