Rodrigo de Olivera coquetea con Motagua para el Clausura 2026: Tilguath lo confirma, pero esta es la situación del uruguayo

<b>Rodrigo de Olivera </b>ha sido el delantero sensación del <b>Apertura 2025</b>, mismo torneo en el que rompió el récord del extranjero con más goles en un campeonato de Honduras e igualó la marca histórica de más dianas anotadas por un futbolista en un solo torneo.El delantero uruguayo <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/rodrigo-olivera-hace-historia-liga-nacional-rompe-record-56-anos-iguala-marca-legendaria-honduras-NI28755329" target="_blank">firmó 19 goles</a></b> en el campeonato local, cifras impresionantes para un futbolista que no forma parte de ninguno de los cuatro grandes del país, aunque todo parece indicar que en el próximo torneo sí sería parte de uno.