Rodrigo de Olivera hace historia en la Liga Nacional: rompe un récord de 56 años e iguala otra marca legendaria en Honduras

<b>Messiniti </b>incluso tuvo la opción de acercarse al récord desde el punto penal ante <b>Olancho FC</b>, en el último partido de las triangulares, pero falló su lanzamiento. Ahora, el atacante argentino buscará igualar o romper la marca histórica en las finales frente al conjunto albo.Por lo pronto, <b>Rodrigo de Olivera </b>ya quedó en los libros de historia del fútbol hondureño, firmando una de las temporadas individuales más impactantes que se recuerden en la Liga Nacional y no fue vistiendo la camisa de ninguno de los cuatros grandes del fútbol hondureño.