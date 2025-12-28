Confirmado: Marathón define la fecha y sede del juego de ida, pero Olimpia sigue sin establecer el día de la Gran Final

En los últimos días se habían especulado muchas fechas posibles en las que se podría jugar la gran final del fútbol hondureño, pero este domingo 28 de diciembre se acabaron los rumores, pero solo del juego de ida, ya que Olimpia no ha definido cuándo se jugará la vuelta.

¡Sorpresa! La Liga Nacional de Honduras comienza la cuenta regresiva para conocer al próximo campeón del Apertura 2025 , que se definirá entre Olimpia y Marathón a inicios de enero de 2026, según la confirmación oficial de las autoridades.

Marathón fue el primer clasificado a la fiesta grande del balompié nacional luego de empatar ante Platense en Puerto Cortés, dejando sin posibilidades al “Tiburón” y al Olancho FC, clubes que lo acompañaban en la triangular B.

Por su parte, Olimpia tuvo que esperar hasta el pasado 23 de diciembre, cuando Real España y Motagua se enfrentaron en San Pedro Sula y el Ciclón Azul, ya eliminado, le sacó un empate a los aurinegros en su casa, cerrándoles la puerta a una posible final y clasificando directamente al “Rey de Copas”.

Esta noche, Diario DIEZ ha conocido que la final de ida se jugará el próximo domingo 4 de enero, cuando Marathón funja como local ante Olimpia en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula y la hora confirmada es a las 4:30 PM.

El partido que definirá al bicampeón o al nuevo campeón del fútbol hondureño hasta el momento no se sabe, ya que la directiva melenuda quería jugar sábado y martes, pero los verdolagas no aceptaron y el 'Rey de Copas' tendrá que anunciar mañana 29 de diciembre cuándo se jugará el partido de vuelta.

Cabe recordar que los clubes tienen como fecha límite hasta el fin de semana del 10-11 de enero para terminar el torneo, ya que el Clausura 2026 ya tiene fecha de inicio, según dieron a conocer las autoridades. Roque Pascua reveló a Diario DIEZ que el próximo campeonato iniciará el 23 de enero.