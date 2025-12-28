Confirmado: Marathón define la fecha y sede del juego de ida, pero Olimpia sigue sin establecer el día de la Gran Final

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/primicia-marathon-renueva-contrato-nicolas-messiniti-dos-anos-liga-nacional-honduras-KI28753876" target="_blank">Marathón</a> </b>fue el primer clasificado a la fiesta grande del balompié nacional luego de empatar ante <b>Platense </b>en Puerto Cortés, dejando sin posibilidades al “Tiburón” y al <b>Olancho FC</b>, clubes que lo acompañaban en la triangular B.Por su parte, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/espinel-revela-cuando-regresa-jorge-alvarez-molesta-con-la-liga-nacional-advierte-a-marathon-BI28751374" target="_blank">Olimpia</a></b> tuvo que esperar hasta el pasado 23 de diciembre, cuando <b>Real España </b>y <b>Motagua </b>se enfrentaron en San Pedro Sula y el Ciclón Azul, ya eliminado, le sacó un empate a los aurinegros en su casa, cerrándoles la puerta a una posible final y clasificando directamente al “Rey de Copas”.Esta noche, Diario DIEZ ha conocido que la final de ida se jugará el próximo domingo 4 de enero, cuando <b>Marathón </b>funja como local ante <b>Olimpia </b>en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula y la hora confirmada es a las 4:30 PM.El partido que definirá al bicampeón o al nuevo campeón del fútbol hondureño hasta el momento no se sabe, ya que la directiva melenuda quería jugar sábado y martes, pero los verdolagas no aceptaron y el 'Rey de Copas' tendrá que anunciar mañana 29 de diciembre cuándo se jugará el partido de vuelta.Cabe recordar que los clubes tienen como fecha límite hasta el fin de semana del 10-11 de enero para terminar el torneo, ya que el Clausura 2026 ya tiene fecha de inicio, según dieron a conocer las autoridades. <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/roque-pascua-revela-por-que-el-var-no-llego-en-el-apertura-confirma-fecha-inicio-clausura-AP28722376" target="_blank">Roque Pascua</a> </b>reveló a Diario DIEZ que el próximo campeonato iniciará el 23 de enero.