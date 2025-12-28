Liga Nacional

Confirmado: Marathón define la fecha y sede del juego de ida, pero Olimpia sigue sin establecer el día de la Gran Final

Marathón no tuvo dudas con la fecha de la final de ida, pero esto pasó con Olimpia en la reunión con la Liga Nacional.

    Olimpia y Marathón conocen oficialmente las fechas de las finales del Apertura 2025 de la Liga Nacional.
2025-12-28

¡Sorpresa! La Liga Nacional de Honduras comienza la cuenta regresiva para conocer al próximo campeón del Apertura 2025, que se definirá entre Olimpia y Marathón a inicios de enero de 2026, según la confirmación oficial de las autoridades.

En los últimos días se habían especulado muchas fechas posibles en las que se podría jugar la gran final del fútbol hondureño, pero este domingo 28 de diciembre se acabaron los rumores, pero solo del juego de ida, ya que Olimpia no ha definido cuándo se jugará la vuelta.

Primicia: Marathón acaba con los rumores y toma decisión final con Nicolás Messiniti previo a jugar la final ante Olimpia

Marathón fue el primer clasificado a la fiesta grande del balompié nacional luego de empatar ante Platense en Puerto Cortés, dejando sin posibilidades al “Tiburón” y al Olancho FC, clubes que lo acompañaban en la triangular B.

Por su parte, Olimpia tuvo que esperar hasta el pasado 23 de diciembre, cuando Real España y Motagua se enfrentaron en San Pedro Sula y el Ciclón Azul, ya eliminado, le sacó un empate a los aurinegros en su casa, cerrándoles la puerta a una posible final y clasificando directamente al “Rey de Copas”.

Esta noche, Diario DIEZ ha conocido que la final de ida se jugará el próximo domingo 4 de enero, cuando Marathón funja como local ante Olimpia en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula y la hora confirmada es a las 4:30 PM.

El partido que definirá al bicampeón o al nuevo campeón del fútbol hondureño hasta el momento no se sabe, ya que la directiva melenuda quería jugar sábado y martes, pero los verdolagas no aceptaron y el 'Rey de Copas' tendrá que anunciar mañana 29 de diciembre cuándo se jugará el partido de vuelta.

Cabe recordar que los clubes tienen como fecha límite hasta el fin de semana del 10-11 de enero para terminar el torneo, ya que el Clausura 2026 ya tiene fecha de inicio, según dieron a conocer las autoridades. Roque Pascua reveló a Diario DIEZ que el próximo campeonato iniciará el 23 de enero.

Dereck Moncada expone los factores de su gran nivel y palpita su llegada a Colombia: "Sería lindo ser campeón con Olimpia"

Marathón busca la ansiada décima copa en el torneo de su centenario, mismo en el que el Monstruo Verde perdió a su “Eterno Presidente”, Orinson Amaya, quien falleció el pasado 1 de diciembre a causa de un infarto fulminante.

Por otro lado, Olimpia quiere conseguir la corona número 40 para igualar la marca histórica de Saprissa, máximo campeón de ligas en Centroamérica, lo que significaría el bicampeonato en la era de Eduardo Espinel, quien fue renovado por un año más por los Albos.

FECHAS OFICIALES DE LAS FINALES DEL APERTURA 2025

FINAL DE IDA:

Marathón vs Olimpia - 4 de enero - Estadio Olímpico - 4:30 de la tarde.

FINAL DE VUELTA:

Olimpia vs Marathón - no hay fecha hasta el momento - Estadio Nacional Chelato Uclés.

