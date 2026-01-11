¡A conquistar Sudamérica! Dereck Moncada viajó a Colombia para unirse a su nuevo club: ¿Cuándo debutaría?

La historia de Dereck Moncada en Olimpia tuvo un cierre soñado al conquistar el bicampeonato de la Liga Nacional el pasado miércoles, pero el fútbol no da tregua y este domingo comenzó un nuevo capítulo en su joven carrera. El atacante de 18 años, hijo del histórico Maynor Figueroa, emprendió su primera travesía como legionario al salir rumbo a Colombia, ilusionado con dar un paso importante en su desarrollo profesional.

Moncada viajó acompañado de su abuelo para incorporarse al Internacional de Bogotá, club que compite en la primera división del fútbol colombiano. Cabe destacar que su ficha fue adquirida por el Necaxa de la Liga MX, institución que decidió cederlo por seis meses al conjunto colombiano con el objetivo de que el juvenil gane rodaje internacional antes de integrarse al fútbol mexicano a partir del mes de junio.