¡A conquistar Sudamérica! Dereck Moncada viajó a Colombia para unirse a su nuevo club: ¿Cuándo debutaría?

Formado en las Fuerzas Básicas del Olimpia, Dereck Moncada tuvo un ascenso meteórico al primer equipo, con el que disputó cerca de un año y medio. En ese periodo logró conquistar tres títulos de Liga Nacional, además de dejar buenas sensaciones con siete goles en 41 partidos oficiales defendiendo la camiseta alba.Su crecimiento también lo llevó a cumplir un hito a temprana edad, ya que con solo 17 años debutó con la Selección Mayor de Honduras en la eliminatoria de Concacaf. Ahora, el joven atacante afrontará un nuevo reto en la Liga BetPlay Dimayor, donde disputará el torneo Apertura 2026 con la intención de consolidarse y seguir llamando la atención a nivel internacional.