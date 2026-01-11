Onan Rodríguez define su futuro: el exfutbolista de Real España jugará en equipo de Tegucigalpa; ¿ya está firmado por Motagua?

Una de las razones por la que los dos clubes capitalinos quieren hacerse con los servicios del joven portero es para una proyección a futuro y para la <b>Selección Nacional de Honduras</b>, ya que el guardameta solo tiene 23 años y firmaría un contrato de largo plazo.DIEZ confirmó que uno de los dos clubes capitalinos mañana lunes y pasado concretará la llegada de <b>Onan Rodríguez</b>. Ese acto marcará el final de una novela que ha generado expectativa en el fútbol hondureño tras su paso por La Máquina, dirigida por <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/jeaustin-campos-adelanta-otro-fichaje-en-real-espana-triangulares-pide-el-var-concacaf-KK28880129" target="_blank">Jeaustin Campos</a></b>.