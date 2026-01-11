Onan Rodríguez define su futuro: el exfutbolista de Real España jugará en equipo de Tegucigalpa; ¿ya está firmado por Motagua?

El futuro de Onan Rodríguez está a punto de resolverse. El joven guardameta hondureño, de 23 años, se encuentra en el centro de una intensa puja entre Motagua y Olimpia, los dos gigantes de la capital, mientras su entorno lleva días intensos de negociaciones.

Aunque en las últimas horas diversos reportes apuntaban a que el exfutbolista de Real España tenía todo acordado con Motagua, DIEZ ha conocido en exclusiva que la historia no está cerrada. Olimpia también ha entrado con fuerza en la negociación y ha sostenido conversaciones recientes con el entorno del portero, reavivando la disputa por su fichaje.