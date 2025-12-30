Real España anuncia dos refuerzos más para el Clausura 2026: Le arrebató jugador a Motagua

Estas dos incorporaciones se suman a las ya anunciadas del mediocampista argentino<b> <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/oficial-real-espana-anuncia-primer-refuerzo-extranjero-temporada-2026-AL28765243" target="_blank">Gonzalo Ritacco</a></b>, un volante con buen manejo de balón, y del defensor central <b>Juan Manuel Capeluto</b>, quien aportará experiencia y solidez en la zaga aurinegra.Cabe destacar que <b>Real España </b>tendrá un calendario exigente en 2026, ya que disputará la Copa de Campeones de Concacaf, donde en la primera ronda se medirá ante <b>Los Angeles FC</b> de la MLS, uno de los clubes más fuertes de la región.En el torneo Apertura 2025, la “Máquina” quedó eliminada en la fase de triangulares, dentro del Grupo A junto a <b>Motagua </b>y <b>Olimpia</b>, siendo estos últimos los clasificados a la final frente a <b>Marathón</b>. De cara al Clausura 2026, se espera que el técnico <b>Jeaustin Campos</b> continúe gestionando más fichajes y movimientos en la plantilla para convertir a Real España en un serio aspirante al título.