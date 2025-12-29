Liga Nacional de Honduras anuncia fecha de la Gran Final de vuelta entre Olimpia y Marathón del Apertura 2025

El Olimpia, por medio de su técnico Eduardo Espinel, confirmó la fecha del partido de vuelta de la gran final del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras. El encuentro decisivo se disputará el miércoles 7 de enero a las 7:00 de la noche en el Estadio Nacional Chelato Uclés, escenario que albergará una nueva página en la historia del fútbol hondureño. Este compromiso llegará tres días después del juego de ida, el cual se disputará en San Pedro Sula, donde Marathón será local en el estadio Olímpico. Ambas instituciones llegan con altas expectativas a esta serie final, conscientes de la importancia deportiva e histórica que representa la posibilidad de levantar un nuevo título bajo un marco de rareza por los días de la definición..

"Terminamos seguramente el 7 de enero y nos quedan 23 días para la Copa Internacional que jugaremos ante el América", confirmó este día en conferencia de prensa Eduardo Espinel, técnico de los melenudos. Horas después la Liga Nacional mediante sus redes sociales confirmó el día y horario exacto. Para Olimpia, la final significa la oportunidad de alcanzar su corona número 40 en la Liga Nacional, reafirmando su dominio y tradición como el club más ganador del país. El conjunto albo buscará aprovechar la localía en Tegucigalpa para sellar una temporada exitosa ante su afición.

Por su parte, Marathón afronta la final con el objetivo de conquistar su copa número 10, un logro que fortalecería su legado y lo consolidaría nuevamente entre los grandes del fútbol hondureño. Los verdolagas intentarán llegar con ventaja o igualdad al juego de vuelta para pelear el título en un ambiente exigente. La final del torneo Apertura promete emociones intensas, estadios llenos y un alto nivel competitivo. Olimpia y Marathón, dos históricos del balompié nacional, protagonizarán una serie que captará la atención de todo el país y definirá al nuevo campeón de la Liga Nacional en una fecha poco habitual para nuestro entorno.