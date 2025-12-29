Marathón oficializa renovación de Nicolás Messiniti que deja sentido mensaje por Orinson Amaya

"Quiero agradecer de todo corazón al presidente Orinson Amaya, que en paz descanse, que fue un pilar importante en este camino. También a Mario Berríos y toda la junta directiva por la confianza y el respaldo. Renuevo por la institución, por el compromiso y porque sé que juntos seguiremos dando todo en cada partido. ¡Vamos por más verdolagas, esto recién empieza y lo mejor está por venir!".Con esta renovación, Marathón asegura la permanencia de un jugador que ha demostrado entrega y conexión con la camiseta, mientras Messiniti reafirma su deseo de seguir luchando por los objetivos del club y responder a la confianza de la afición verdolaga.