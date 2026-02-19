Luciano revela por qué no jugó con Honduras, los vicios en la liga y ofreció a crack de Olimpia a la MLS: "Al DC United"

En una entrevista exclusiva con Diario DIEZ, Luciano Emilio repasó los momentos más importantes de su carrera en Honduras y reveló por qué no llegó a jugar con la Selección Nacional: “Estuve un poco cerca, pero el tiempo que viví en Honduras no fue suficiente para poder nacionalizarme”, explicó el exdelantero. El exfutbolista se refirió a los comentarios que surgieron en su momento, incluso señalando a Carlos Pavón: “Escuché cosas en la prensa, pero a mí nadie me dijo nada. Respeto la opinión de todos. Eso no cambió nada en mi relación con Pavón; fuimos campeones juntos”. Sobre si le molestó quedar fuera, fue tajante: “No voy a entrar en ese detalle. Yo respeté lo que se dijo y seguí adelante”. El brasileño, ídolo del Real España y también referente en Olimpia, aseguró que Honduras marcó un antes y un después en su vida: “Honduras fue un reinicio de mi carrera, sobre todo San Pedro Sula. Cuando llegué, lo hice con la mente cambiada y desde entonces me enfoqué al cien por ciento en el fútbol”, afirmó. Ahora regresa con un ambicioso proyecto de psicología deportiva: “No es un tratamiento, es un entrenamiento para alto rendimiento. Queremos trabajar control emocional, resiliencia, toma de decisiones y disciplina en la niñez y la juventud”. Además, anunció el lanzamiento de su escuela y un documental sobre la histórica copa número ocho aurinegra en 2003, año en el que, según reveló, “estuve un mes y medio lesionado y recibí una oferta del extranjero a dos meses de ser campeón”.

Uno de los momentos más impactantes de la charla fue cuando abordó sin rodeos el tema de los vicios en el fútbol hondureño. “No son parte del fútbol, son decisiones personales, pero sí lo viví. Había jugadores que salían de noche y llegaban directo a entrenar; el que pierde siempre es el jugador”, sentenció. Incluso contó que un compañero “se perdió por dos días y nadie sabía dónde estaba". “El problema no es la pobreza, es la mala educación y la falta de mentalidad. Si no trabajas la cabeza, no sostienes el éxito”, concluyó, dejando claro que su nueva misión en Honduras va más allá de la cancha.

-- ENTREVISTA A LUCIANO EMILIO --

¿Estuvo cerca de jugar con la Selección de Honduras? Sí, estuve un poco cerca, pero el tiempo que viví en Honduras no fue suficiente para poder nacionalizarme. Luciano Emilio se declara enamorado de Honduras y mantiene un vínculo constante con el país. Se dice que usted no sale de Honduras y que siempre está ligado de una u otra manera, ¿es así? Sí, claro que sí. Siempre digo que Honduras fue un reinicio de mi carrera, sobre todo San Pedro Sula. La gente piensa que jugué mucho tiempo, pero fueron cuatro años: dos con Real España y dos con Olimpia. El impacto fue grande, de verdad. Tuve la oportunidad de jugar con los dos equipos y luego en México con Querétaro, Toros Neza y DC United en la MLS. Creo que pude mantener mi nivel de juego en todos los equipos en los que estuve, y eso fue muy importante. Mi hija nació acá e incluso está inscrita en la Selección femenina de Honduras, que está jugando la eliminatoria para el Mundial. ¿En qué categoría está su hija? En la mayor. Está inscrita, pero está pasando por un proceso de fortalecimiento para poder competir en ese nivel. Ok, pero, ¿Por qué está aquí en San Pedro Sula? Estamos desarrollando un proyecto importante de psicología deportiva, algo que hemos venido estudiando desde hace tiempo. Es una metodología que nace en Estados Unidos y que España adoptó de manera fantástica, lo que ayudó a potenciar su fútbol en divisiones menores y posteriormente a nivel mundial. ¿En qué consiste este proyecto que traerá a Honduras? Así como España llevó la psicología deportiva a otro nivel, nosotros queremos traer ese enfoque a Honduras, dirigido a la niñez, la juventud, entrenadores y líderes. Estamos realizando una gira con medios de comunicación y preparando un lanzamiento el 7 de marzo, además de una conferencia de prensa en la alcaldía el 4 de marzo. Estamos rodando un documental sobre mi llegada a San Pedro Sula y la historia o la ruta del campeonato número ocho de Real España en 2003. Hay aspectos interesantes que mucha gente no conoce. En 2003 pasé un mes y medio lesionado y prácticamente me perdí una vuelta del torneo. Además, recibí una oferta del extranjero a solo dos meses de ganar el campeonato. Todo eso será revelado en el documental. Fueron situaciones importantes que marcaron ese año. Hablando un poco más sobre la idea que trae, ¿cuál es la propuesta y cómo busca influir con esta escuela de psicología deportiva? La psicología deportiva abarca varios aspectos, como el control emocional, la inteligencia emocional y la gestión de decisiones. Estamos trabajando fuerte en la niñez y la juventud, especialmente en el fútbol municipal y en barrios en riesgo, con un enfoque social. También nos hemos reunido con escuelas privadas y universidades para presentar la materia, y estamos abiertos a colaborar con clubes. Esta disciplina incluye temas como la confianza, la expectativa, cómo gestionar la presión, cómo tomar decisiones bajo presión, la resiliencia y cómo fortalecer la convicción tanto en el deporte como en cualquier área que lo requiera. ¿Cuál es el nombre de la escuela? Luciano Emilio Legacy Sports and Entertainment. “Legacy” porque buscamos dejar un legado de conocimiento y enseñanza a la niñez. “Sports” porque trabajaremos en distintas disciplinas como baloncesto, judo y otros deportes. Y “Entertainment” porque también queremos rescatar a las leyendas del fútbol. La gente pide volver a ver los partidos de antes; no se puede regresar el tiempo, pero sí podemos generar actividades que conecten con esa nostalgia.

¿Qué actividades han realizado recientemente? Ayer organizamos un partido para reunir a los chicos. Estuve con Ramos de León, Leonardo Isaula, Sergio Mendoza y Mario Martínez en la cancha de Muebles de Herrera, jugando contra un equipo de padres de la escuela Huskies. Logramos una buena convocatoria, pero vienen proyectos más grandes. Estamos pensando en un clásico entre leyendas de Real España y Marathón, posiblemente en el Estadio Morazán, en junio, durante la feria juniana. ¿Va a estar mucho tiempo en Honduras? No. Regreso a Estados Unidos el lunes, pero vuelvo el primero de marzo para preparar el lanzamiento oficial de la escuela de psicología deportiva. ¿La escuela se moverá a otros sectores fuera de San Pedro Sula? Sí. La idea es iniciar en San Pedro Sula, como una nueva etapa, así como fue mi etapa de jugador, pero luego expandirnos. Ya estamos gestionando visitas a Puerto Cortés, donde hablamos con autoridades deportivas, y también iremos a Tegucigalpa. Tengo una reunión para evaluar cómo implementar el programa en universidades, y también tenemos previsto visitar La Ceiba. ¿Sería una clase universitaria o un taller? Podría ser un taller o una clase formal, incluso un proyecto estructurado dentro de una asignatura. La idea es fortalecer la mentalidad de los atletas y de personas que sueñan con ser empresarios o gestores. Es fundamental saber administrar la parte emocional y desarrollar la inteligencia para producir resultados. ¿Quién lo acompaña en este proyecto y cómo nació la idea? Nace desde mi corazón. Estoy aquí con recursos propios desde hace dos semanas. Sin embargo, contamos con el respaldo de empresas como Televisentro y Diunsa, además del apoyo de la alcaldía de San Pedro Sula. Estamos avanzando en la consolidación de patrocinadores. ¿Quién lo acompaña específicamente en Honduras? Tengo varios asesores. Uno de ellos es Walter Martínez, abogado; también Ciro, que trabaja a tiempo completo en el proyecto; Abby, encargada de mercadeo; y un equipo de apoyo en el área de marketing personal. ¿Sigue enamorado de Honduras? ¿Por qué desarrollar este proyecto aquí y no en Brasil? De hecho, vengo más a Honduras que a Brasil. Aquí dejamos muchos amigos y mantenemos buenas relaciones con clubes y personas. Cuando nació el deseo de crear este proyecto, pensé inmediatamente en Honduras por todo lo que viví aquí. ¿Qué identificó en el fútbol hondureño que lo motivó a impulsar este proyecto? Fue el inicio de una nueva etapa en mi carrera y detecté algunas necesidades. Recuerdo que un compañero decía que le gustaría tener pasaporte brasileño porque eso hacía la diferencia. Yo le respondía que no necesitaba un pasaporte diferente, sino pensar distinto. Jugadores como Pavón, David Suazo y Ramos de León fueron a Europa con pasaporte hondureño. Eso demuestra que sí es posible. Desde su experiencia, ¿cuál es el problema que más afecta al futbolista hondureño en el aspecto mental? Uno de los principales problemas es el uso excesivo de redes sociales. Esto influye directamente en el descanso y en la concentración. Científicamente se sabe que el cerebro produce dopamina, una sustancia que puede generar dependencia. Un futbolista con ese tipo de hábito puede ver limitada su carrera. Es un punto que afecta mucho.

¿Considera que en Honduras se trabaja lo suficiente la parte mental? Se sigue trabajando lo técnico, táctico y físico, pero a nivel mental no se está haciendo lo necesario. He contactado clubes como Olimpia, Real España y Marathón, y no he visto acciones concretas sobre este tema. Tal vez en divisiones menores exista algún esfuerzo, pero no hay un enfoque claro. ¿Existe un tabú sobre la psicología deportiva? Sí. Algunos creen que está relacionada con traumas o problemas psiquiátricos, y no es así. No es un tratamiento, es un entrenamiento para el alto rendimiento y la formación de hábitos.

¿Qué situaciones vivió usted o sus compañeros relacionadas con la falta de preparación mental? Muchos casos. Jugadores que, por no ser titulares, pedían rescindir contrato o cambiar de equipo porque no soportaban la presión. La falta de resiliencia hace que algunos se desvíen por no estar en el once inicial. ¿Cree que algunos futbolistas hondureños pudieron llegar más lejos si hubieran trabajado la parte mental? Sí. A veces falta tranquilidad para analizar el contexto completo. Ser titular no depende únicamente del jugador, también depende del entrenador y del momento en que entra al campo. Cuando se presenta la oportunidad, hay que mostrar la mejor versión. Si no estás preparado mentalmente, es difícil sostenerse como titular.

¿El tema del vicio también va ligado a esa situación? Sí, obviamente. Un jugador que se desvía, que no descansa lo adecuado o que no vive plenamente para su profesión, se afecta directamente. Y eso le sucede a muchos. ¿La disciplina y el enfoque influyen en eso? Exactamente. Todo parte de la disciplina, el enfoque y hasta la meditación sobre lo que es más importante en la vida. Generalmente, lo más importante es la familia y la profesión, porque de ahí proviene el sustento. ¿Usted era de fiestas cuando era joven o era más disciplinado? Para ser sincero, me perdí dos o tres años cuando estaba en Alemania. Gracias a Dios regresé a Brasil, hice una evaluación personal y cambié. Por eso Honduras es tan importante para mí, porque cuando llego a San Pedro Sula lo hago con la mente transformada y desde entonces me enfoqué al cien por ciento en el fútbol. Cuando llegó a Honduras, se dijo que vino a prueba, ¿qué pasó realmente? Fui engañado por un representante brasileño que me prometió contrato. Cuando llegué no había contrato, solo una prueba en la universidad. Después de 27 horas de viaje, bajé del avión y a las pocas horas ya estaba entrenando. Me ofrecieron contrato tras dos días, pero decidí hacer la prueba con el Real España. La superé y se dio la oportunidad. ¿Real España recuperó o encaminó su carrera? Fue una nueva etapa y una etapa de éxito. Cuando fui comprado por el Colonia en la Bundesliga llegué bien, pero luego decaí. En Honduras fue diferente: desde el inicio tuve éxito y lo mantuve por varios años. ¿Por qué había decaído en Alemania? Porque no seguía buenos ejemplos y no llevaba una vida adecuada de atleta. No era disciplinado. Se dijo que usted estaba en la calle antes de llegar a Honduras, ¿eso es cierto? No, eso fue una invención. Nunca estuve en la calle. Regresé a Brasil y jugué en el União Barbarense. El club tenía problemas de pago, por eso decidí salir al extranjero, pero nunca estuve en esa situación. ¿Dónde es más querido, como jugador de Real España o de Olimpia? Tengo cariño por ambos clubes. Los dos son importantes para mí. ¿Pero siente alguna diferencia? Cuando me fui a Olimpia por una decisión profesional, eso dividió un poco a la afición de Real España. Recibí críticas y pancartas con mi imagen en un dólar. Son situaciones normales en el fútbol profesional. ¿Qué pasa por la mente de un jugador cuando vive eso? Desde el punto de vista profesional es algo que puede suceder. Es similar a lo que ocurrió con Luis Figo cuando pasó del Barcelona al Real Madrid. La afición se divide. Algunos seguidores de Real España aún están resentidos, pero yo mantengo un gran cariño por ellos. ¿Cuál fue el problema más grande que vio en el fútbol hondureño? En la época en que jugué, entre 2002 y 2003, habían muchos problemas económicos. Recuerdo que un equipo llegó al hotel donde estábamos concentrados y los jugadores no tenían qué comer porque no les pagaban. Ese día tomé dinero y lo repartí entre ellos para ayudarles. ¿Y luego los enfrentaron en el partido? Sí, los enfrentamos y ganamos. No era un equipo grande, pero para mí fue un acto humano, más allá de la competencia. ¿Las bebidas y las drogas son parte del fútbol? No son parte del fútbol. Son decisiones personales de algunos deportistas. ¿Vivió situaciones así en su época? Sí. Había jugadores que salían por la noche y llegaban directamente a entrenar. Eso es grave, porque el que pierde siempre es el jugador. ¿Eso es lo que quiere evitar con su proyecto? Exactamente. Una mente enfocada, disciplinada e inteligente busca un camino seguro hacia el éxito. ¿Hubo compañeros que se perdieron por ese estilo de vida? Sí, varios. Un compañero desapareció durante dos días; el club y su familia no sabían dónde estaba. Fueron situaciones complicadas. ¿Perdió algún amigo por drogas? Directamente por drogas no. Pero sí vi casos de compañeros que se perdían por días. ¿Por qué no pudo jugar con la Selección de Honduras? No cumplía con el requisito de residencia. Se necesitaban cinco años y yo tenía cuatro. No se pudo concretar para 2010. Se dijo que algunos delanteros no lo querían en la Selección, ¿es cierto? Escuché comentarios en la prensa, pero a mí nadie me dijo nada directamente. Respeto la opinión de todos. ¿Se mencionó a Carlos Pavón en ese contexto? Sí, se habló de él, pero fuimos compañeros en Real España. Eso no afectó nuestra relación. Siempre he respetado las opiniones, incluso si se expresan públicamente. ¿La relación con él cambió? No cambió nada. Era su opinión y la respeté. Incluso fuimos campeones juntos jugando en Real España. ¿Le molestó perder ese espacio en la Selección? No voy a entrar en ese detalle porque cada quien tiene su opinión. Yo respeté lo que se dijo y no me interesó profundizar en los motivos. Entendí que se consideraba que no era necesario convocarme. Estuvo cerca de un traspaso que no se concretó, ¿qué pasó? Cuando fui al Querétaro FC llegamos con una propuesta de compra. Fuimos campeones del ascenso, pero perdimos la final que daba el boleto a Primera División. Si hubiéramos ganado, el club compraba mi pase. Como no se logró, regresé a Olimpia. Luego surgió la oportunidad de ir a Estados Unidos y salió bien. ¿Por qué viene más a Honduras que a Brasil? Voy a Brasil una vez al año por vacaciones, pero vengo más a Honduras. Conozco mejor esta ciudad y por eso la escuela inicia aquí. San Pedro Sula representa el comienzo de una etapa exitosa en mi carrera y creo que con la escuela pasará lo mismo. Háblenos de su hija, ¿es cierto que está vinculada a la Selección de Honduras? Sí. Está inscrita para la eliminatoria. Se llama Emily Emilio, tiene 19 años y forma parte del proceso con la Selección femenina mayor de Honduras. Está en una etapa de preparación y, si Dios lo permite, podrá debutar más adelante.