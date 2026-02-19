Luciano revela por qué no jugó con Honduras, los vicios en la liga y ofreció a crack de Olimpia a la MLS: "Al DC United"

En una entrevista exclusiva con Diario DIEZ, <b>Luciano Emilio </b>repasó los momentos más importantes de su carrera en <b>Honduras </b>y reveló por qué no llegó a jugar con la <b>Selección Nacional: </b>“Estuve un poco cerca, pero el tiempo que viví en Honduras no fue suficiente para poder nacionalizarme”, explicó el exdelantero.El exfutbolista se refirió a los comentarios que surgieron en su momento, incluso señalando a <b>Carlos Pavón</b>: “Escuché cosas en la prensa, pero a mí nadie me dijo nada. Respeto la opinión de todos. Eso no cambió nada en mi relación con Pavón; fuimos campeones juntos”. Sobre si le molestó quedar fuera, fue tajante: “No voy a entrar en ese detalle. Yo respeté lo que se dijo y seguí adelante”.El brasileño, ídolo del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/real-espana-upn-pone-a-prueba-dominio-honduras-duro-reves-concacaf-paliza-propino-lafc-OA29389337" target="_blank">Real España</a> </b>y también referente en <b>Olimpia</b>, aseguró que Honduras marcó un antes y un después en su vida: “Honduras fue un reinicio de mi carrera, sobre todo San Pedro Sula. Cuando llegué, lo hice con la mente cambiada y desde entonces me enfoqué al cien por ciento en el fútbol”, afirmó. Ahora regresa con un ambicioso proyecto de psicología deportiva: “No es un tratamiento, es un entrenamiento para alto rendimiento. Queremos trabajar control emocional, resiliencia, toma de decisiones y disciplina en la niñez y la juventud”. Además, anunció el lanzamiento de su escuela y un documental sobre la histórica copa número ocho aurinegra en 2003, año en el que, según reveló, “estuve un mes y medio lesionado y recibí una oferta del extranjero a dos meses de ser campeón”.