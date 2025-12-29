Lavallén deja claro cómo jugará Marathón la final y se molesta al ser consultado sobre Samudio: "Van a tener que esperar"

Lavallén comenzó la conferencia destacando el buen rendimiento de su equipo en el partido contra Olancho FC , a pesar de las complicaciones que representa un juego cuando ya se tiene asegurada la clasificación a la final. “Creo que el rendimiento fue muy bueno de los futbolistas, era el último partido que jugábamos aquí en el Yankel y también hicimos un buen partido. Ya teníamos asegurado el pase a la final, a veces estos partidos son incómodos para jugar, porque bueno, todos los jugadores quieren estar en la final o disponibles para la final y a veces el temor a un golpe, una lesión o una expulsión. Así que era difícil de jugarlo también, así que lo hicieron bien. Nos encontramos rápidamente con un gol en contra y bueno, el equipo pudo dar vuelta el resultado, lo terminó ganando. Así que muy contento por el rendimiento de los futbolistas y seguramente tendremos que seguir así trabajando. Todavía no ha terminado el año, quedan dos partidos".

El entrenador del Marathón , Pablo Lavallén , expresó su satisfacción por el triunfo 2-1 sobre Olancho FC , que cerró la fase triangular del Torneo Apertura 2025-2026. El DT argentino analizó el rendimiento del equipo, las dificultades que enfrentaron durante el mes de diciembre, y cómo se preparan para la final ante Olimpia.

Sobre la molestia de Rubilio Castillo, quien terminó el partido con algunas dolencias, Lavallén explicó que no se trataba de una lesión grave, sino de un golpe en la parte posterior del muslo. “Estuve hablando recién con Rubilio, fue un golpe, yo pensé que había sido en la cara lateral del muslo, fue en la parte posterior, que es un poquito doloroso. Pudo arrancar bien el segundo tiempo, después lógicamente por una cuestión de ir cuidando también futbolista de ir dosificando los minutos, este le tocó salir, pero están todos bien".

El mes de diciembre fue especialmente complicado para el equipo debido a los repentinos fallecimientos del presidente, Orinson Amaya y el cocinero del plantel. Lavallén resaltó que, a pesar de las dificultades emocionales, el equipo mantuvo un alto nivel competitivo. "Fue un mes complicado por lo que todos ya saben, por los fallecimientos sobre todo del presidente y del cocinero del plantel. Fue un mes duro, costaba venir a entrenar, costaba salir a jugar un partido. Yo lo que rescataría es el semestre, no el mes. Diciembre terminó siendo un mes complicado desde lo emocional, pero desde lo futbolístico, el equipo siguió rindiendo, siguió poniendo la cara, siguió jugando partidos difíciles, ganándonos, siguió peleando cuando tenía que pelear, jugando cuando tenía que jugar y la verdad, hicimos creo que una excelente temporada. Hoy lo hemos logrado, pero no menospreciamos el recorrido, creo que el recorrido ha sido muy bueno, hay jugadores que han o que tienen un nivel muy superior al que cuando llegamos nosotros. Eso es parte de nuestro trabajo, tratar de que cada futbolista mejore en lo individual, que lo individual mejore lo colectivo y que lo colectivo logre llegar a estas instancias, como son este estar ya para jugar una final".

Con las rotaciones realizadas a lo largo de la fase triangular, Lavallén fue preguntado si esto afectaría su alineación para la final. El técnico no descartó cambios, pero dejó claro que todos los jugadores demostraron estar a la altura de la final. "Eso es una evaluación que vamos a hacer nosotros después, pero hoy demostraron que están todos a la altura de jugar partidos importantes. Aún demostrando que perdiendo un partido tuvieron la personalidad, la tranquilidad para poder empatarlo. Así que sí, estamos contentos con eso. Uno sabe que, le toque jugar a quien le toque, seguramente estará a la altura de jugar una gran final".

El técnico argentino fue claro al señalar que Marathón no cambiará su estilo de juego para la final contra Olimpia. Aseguró que el equipo seguirá jugando de la misma manera que lo hizo a lo largo de la temporada, sin importar el escenario o el rival. “Yo me lo imagino como lo hemos vivido, en el Olímpico y como lo vivimos en el Nacional. Con un equipo que jugó de la misma manera en el Olímpico que en el Nacional, nunca fue a encerrarse. Nosotros jugamos de una manera y vamos a seguir jugando de esa manera. Esa manera es la que nos llevó hasta la final y la vamos a seguir defendiendo. En el Olímpico, en el Yankel, en el Nacional, en la cancha de Victoria, en todas las canchas nosotros creo que hemos tenido una propuesta y eso creo que es lo que nos ha hecho fuerte para llegar a una Gran Final, así que no tenemos que cambiar nada. Vamos a jugar así como ustedes han visto jugar a Maratón toda la temporada, seguramente se va a jugar la final".