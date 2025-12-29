Lavallén deja claro cómo jugará Marathón la final y se molesta al ser consultado sobre Samudio: "Van a tener que esperar"

Un momento tenso durante la conferencia fue cuando se le preguntó a <b>Lavallén </b>sobre el regreso de <b>César Samudio</b>, el arquero titular del equipo. El entrenador mostró incomodidad ante la consulta, ya que prefirió no dar detalles antes de la final. "Van a tener que esperar una hora antes de que empiece el partido, lamentablemente, van a tener que esperar. Toda información que yo pueda darle a ustedes va a ser para los rivales, así que los rivales van a tener que esperar hasta la última hora y ustedes también van a tener que esperar hasta la última hora. Es así el fútbol. Lo siento mucho...", respondió.Cuando el periodista insistió en que se trataba de información para los aficionados y no para el rival, <b>Pablo </b>mantuvo su postura: “La afición seguramente confiará en que vamos a poner lo que nosotros creamos y lo mejor que tengamos. De hecho, creemos que confía la afición en lo en las decisiones que tomamos nosotros. Por eso estamos donde estamos, pero ustedes van a tener que esperar una hora antes, no le vamos a dar información a los a los rivales".