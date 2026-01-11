Obregón impacta con sus declaraciones por la eliminación de Honduras y avisa: "Me veo como el delantero titular"

El exdelantero del <b>Westchester SC de la USL</b>, <b>Juan Carlos Obregón, MVP</b> y máximo goleador de la segunda división de los Estados Unidos, compartió lo difícil que fue para él observar cómo el sueño mundialista de <b>Honduras</b> se hacía añicos. Con tristeza, compartió su impotencia y decepción ante lo ocurrido; además de ello, en exclusiva con <b>DIEZ </b>nos informó sobre su nuevo club, los objetivos para este 2026 y su deseo de reivindicarse en la H y mostrar su valía.“Tuve una gran temporada, gané el <b>Botín de Oro</b> al mejor goleador del torneo y fui el jugador más valioso del campeonato. Es muy gratificante ser premiado por los logros individuales, recibir un reconocimiento por los sacrificios del día a día. Me siento muy satisfecho con lo que he logrado, es agradable ser premiado y ver los frutos del esfuerzo. Lamentablemente, a nivel grupal no hemos logrado los objetivos planificados”, indicó el olímpico hondureño.