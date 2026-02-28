Rambo de León crucifica a dos seleccionados y los quiere fuera de la Selección de Honduras: "No pueden seguir insistiendo con ellos"

Julio César de León, ídolo histórico de la Selección de Honduras, no se guardó nada en un reciente live de TikTok junto al jugador Mario Martínez, donde analizó con crudeza la actualidad del equipo catracho y exigió cambios radicales en las convocatorias. El exvolante, conocido por su franqueza, apuntó directamente a la falta de efectividad de los delanteros y pidió la salida de la titularidad de ciertos nombres que, según él, ya no rinden al nivel exigido en la Bicolor.

En sus palabras textuales, De León fue implacable: "Benguché y Arboleda ya no existen. No pueden seguir insistiendo con ellos. Entre los dos, no hicieron ni un gol. Demasiada oportunidad se les dio y ante selecciones de bajo nivel". Esta declaración resuena en un contexto donde Honduras busca desesperadamente goles en los eventos venideros.

El debate se encendió cuando el Rambo de León propuso alternativas concretas, insistiendo en sangre fresca: "Hay que meter a Yío Puerto de una vez. Ya no podemos seguir con Arboleda y Benguché. Pueden estar en la banca, pero de titulares ya no". Mario Martínez, presente en el live, escuchaba el análisis y lo conversaba con Carlos 'Chino' Discua, quien también estaba en el panel digital.