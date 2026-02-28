La Selección

Rambo de León crucifica a dos seleccionados y los quiere fuera de la Selección de Honduras: "No pueden seguir insistiendo con ellos"

El exjugador de la Selección de Honduras y su cruda crítica para algunos seleccionados catrachos de la actual plantilla.

2026-02-28

Julio César de León, ídolo histórico de la Selección de Honduras, no se guardó nada en un reciente live de TikTok junto al jugador Mario Martínez, donde analizó con crudeza la actualidad del equipo catracho y exigió cambios radicales en las convocatorias. El exvolante, conocido por su franqueza, apuntó directamente a la falta de efectividad de los delanteros y pidió la salida de la titularidad de ciertos nombres que, según él, ya no rinden al nivel exigido en la Bicolor.

En sus palabras textuales, De León fue implacable: "Benguché y Arboleda ya no existen. No pueden seguir insistiendo con ellos. Entre los dos, no hicieron ni un gol. Demasiada oportunidad se les dio y ante selecciones de bajo nivel". Esta declaración resuena en un contexto donde Honduras busca desesperadamente goles en los eventos venideros.

El debate se encendió cuando el Rambo de León propuso alternativas concretas, insistiendo en sangre fresca: "Hay que meter a Yío Puerto de una vez. Ya no podemos seguir con Arboleda y Benguché. Pueden estar en la banca, pero de titulares ya no". Mario Martínez, presente en el live, escuchaba el análisis y lo conversaba con Carlos 'Chino' Discua, quien también estaba en el panel digital.

La crítica de De León no es aislada; refleja el malestar generalizado por el bajo rendimiento de la selección hondureña y sobretodo la eliminación de la Copa del Mundo de United 2026 que fue increíblemente contra Nicaragua en Managua.

El live de TikTok, que tenía bastantes espectadores, mismos que le daban la razón a las palabras de Julio César de León, quien se erigió como la voz de la afición hondureña, siempre crítica y apasionada. Compartiendo pantalla con Mario Martínez, agente libre actualmente y que de igual forma conoce de cerca las exigencias del fútbol moderno, abrieron la herida de la reciente eliminación mundialista.

Al final la decisión la tomará el nuevo timonel de la Selección de Honduras, el español José Francisco Molina, quien tendrá que evaluar quiénes serán sus próximos atacantes en los encuentros que vaya teniendo al frente de la 'H'.

