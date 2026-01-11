El futuro de Jorge Álvarez: Olimpia le pone precio a la Liga Deportiva Alajuelense por el fichaje del volante hondureño

Ante este escenario, Olimpia dejó clara su postura. DIEZ conoció que e león fijó un precio de salida de 700 mil dólares por Jorge Álvarez, cifra que ronda los 18 millones de lempiras. La directiva considera que el jugador atraviesa un buen momento deportivo y que su proyección justifica una tasación elevada dentro del mercado centroamericano.

Olimpia ya comenzó a mover sus fichas en el mercado ante el interés concreto de Liga Deportiva Alajuelense por el volante hondureño Jorge Álvarez, una de las piezas más valoradas del plantel merengue. El club costarricense ha mostrado una clara intención de fichar al mediocampista, situación que ha encendido las alertas en la directiva blanca de cara al próximo semestre.

En el entorno del León no existe urgencia por desprenderse del futbolista, ya que la planificación deportiva contempla mantenerlo al menos durante los próximos seis meses. La intención es que Jorge Álvarez continúe trabajando bajo el actual proyecto, consolidando su rendimiento y liderazgo dentro del equipo.

Además, Olimpia tiene una visión a mediano plazo con el mediocampista, apuntando a una posible exportación fuera de la región centroamericana. Para los merengues, el objetivo es potenciar su nivel y abrirle puertas hacia mercados más competitivos que permitan una mejor retribución deportiva y económica.

Mientras tanto, Alajuelense sigue atento a la situación y analiza si está dispuesto a cumplir con las condiciones impuestas por el club hondureño. El futuro de Jorge Álvarez se mantiene en el centro de la atención, en una negociación que podría marcar uno de los movimientos más importantes del mercado regional.