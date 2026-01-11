El futuro de Jorge Álvarez: Olimpia le pone precio a la Liga Deportiva Alajuelense por el fichaje del volante hondureño

En el entorno del León no existe urgencia por desprenderse del futbolista, ya que la planificación deportiva contempla mantenerlo al menos durante los próximos seis meses. La intención es que Jorge Álvarez continúe trabajando bajo el actual proyecto, consolidando su rendimiento y liderazgo dentro del equipo.Además, Olimpia tiene una visión a mediano plazo con el mediocampista, apuntando a una posible exportación fuera de la región centroamericana. Para los merengues, el objetivo es potenciar su nivel y abrirle puertas hacia mercados más competitivos que permitan una mejor retribución deportiva y económica.Mientras tanto, Alajuelense sigue atento a la situación y analiza si está dispuesto a cumplir con las condiciones impuestas por el club hondureño. El futuro de Jorge Álvarez se mantiene en el centro de la atención, en una negociación que podría marcar uno de los movimientos más importantes del mercado regional.