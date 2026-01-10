¡Confirmado! Olancho FC le roba fichaje a Marathón y Real España de cara al torneo Clausura 2026

Este factor fue determinante para que el futbolista optara por el proyecto del conjunto pampero, que continúa fortaleciendo su plantel con miras a competir en el próximo torneo.Para Carlos Argueta, Potros de Olancho representará el tercer equipo de su carrera profesional, luego de sus pasos por el CDS Vida y Motagua. Su experiencia en la Liga Nacional y su recorrido como seleccionado nacional aportarán solidez y recorrido por la banda derecha al esquema del equipo.El lateral se sumará a un Potros que ya anunció las incorporaciones del defensor central colombiano Geisson Perea y del delantero panameño Jorlian Sánchez, confirmando la ambición del club en este periodo de fichajes. Con estas altas, el conjunto de Olancho busca consolidar una base competitiva y dar un salto de calidad en la próxima temporada.