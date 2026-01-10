¡Confirmado! Olancho FC le roba fichaje a Marathón y Real España de cara al torneo Clausura 2026

Diez conoció en primicia que Carlos Argueta se convirtió en nuevo refuerzo de Potros de Olancho FC, en lo que es uno de los movimientos más destacados del mercado local.

El lateral derecho, que militó en Motagua durante los últimos dos años, contaba con el interés de clubes como Real España y Marathón, pero finalmente se inclinó por la propuesta de los olanchanos.

La decisión de Argueta estuvo marcada principalmente por el aspecto económico, ya que Potros de Olancho presentó una oferta salarial superior a la de sus pretendientes.