¡Confirmado! Agustín Auzmendi se olvida de Godoy Cruz y ficha por reconocido equipo de Argentina

La historia de Agustín Auzmendi se prolongó más de lo previsto, luego de que el descenso con Godoy Cruz lo obligara a buscar un nuevo destino para continuar compitiendo en la máxima categoría del fútbol argentino, meta que terminó por concretar. El delantero, apodado “el Pistolero”, se había convertido en uno de los futbolistas más pretendidos del plantel de la Tomba gracias a su buen rendimiento individual, aun en medio de un contexto colectivo adverso.. El reconocido periodista César Luis Merlo confirmó que Auzmendi jugará todo el 2026 con Gimnasia y Esgrima La Plata. El interés del Lobo no fue reciente, ya que desde hace varias semanas presentó una oferta formal a Godoy Cruz, iniciando un proceso de negociación que se prolongó más de lo previsto hasta llegar a buen puerto.

De esta forma, Agustín Auzmendi llega cedido por todo el 2026 a Gimnasia y Esgrima, club que asumirá la totalidad de su ficha y contará con una opción de compra al finalizar el préstamo. La operación representa una oportunidad clave para el delantero de relanzar su carrera en la máxima categoría y convertirse en una pieza importante del esquema tripero. El atacante de 28 años se despide de Godoy Cruz tras haber llegado en enero de 2025, etapa en la que disputó 31 partidos y anotó ocho goles, algunos de ellos en la Copa Sudamericana.