Rafael Villeda suma un título más con Olimpia: Los presidentes de clubes con más trofeos ganados en Liga Nacional de Honduras

Luego vienen en la corta lista otros connotados expresidentes de clubes de equipos de fútbo como <b>Yankel Rosenthal </b>que forjó una década gloriosa al frente del <b>Marathón </b>en los 2000. Con él en la presidencia el monstruo verde dio cuatro veces la vuelta olímpica.<br /><br />En ese mismo apartado figura <b>Mateo Yibrín</b>, quien al frente de la máquina del <b>Real España </b>hizo que el club sampedrano celebrara cuatro títulos, en un triunvirato con <b>Fuad Abufele</b> y el extinto y recordado <b>Mario Verdial</b>.