Rafael Villeda suma un título más con Olimpia: Los presidentes de clubes con más trofeos ganados en Liga Nacional de Honduras

Forjar una historia a base de títulos desde un escritorio y poniendo plata es la situación más fácil del mundo, dirían algunos, no obstante, es el trabajo más complejo en el fútbol mundial. Dirigentes pasan y pasan, pero pocos quedan en la retina de los aficionados del fútbol o mejor dicho, pocos logran acumular éxitos tras éxitos.



En Honduras han habido directivos que se han llenado en gloria y han arraigado sus apellidos a clubes, como el Ferrarri-Villeda en el Olimpia, y el Atala en las águilas azules del Motagua, los dos jerarcas del balompié catracho que han enriquecido su historia con mucho sacrificio y cariño. Alguna vez lo supo definir Juan Bautista Vásquez, eterno secretario del Albo: “El Olimpia es el señor Ferrari”, y José Rafael Ferrari supo defender esa teoría levantando copas y copas...



Y es precisamente Rafael Villeda, vigente presidente del bicampeón hondureño que hace modificar la tabla de los presidentes con más títulos en la historia de la profesional hondureña. Con la segunda copa que les otorgó Eduardo Espinel, el sobrino del mítico José Rafael Ferrari, alcanzó las 10 preseas doradas como 'presi' del merengue. Su ringlera de premios le llegaron en apenas seis años de mandato.

Sin embargo, sigue muy lejos del jefe de jefes en este apartado, quien es el eterno presidente del olimpismo, quien se bañó en gloria y enrumbó a los blancos a ser una de las instituciones de fútbol más jerarquizadas de la región de Centroamérica. Solo de Liga Nacional logró levantar 23 títulos... ¡Una locura!



Luego como escolta está el actual timonel en la presidencia del Motagua, Eduardo Atala Zablah, cuyos logros con el mimado datan desde la temporada 1991/1992, donde rompió el embrujo logrando el título 17 años después. Ese fue el primero de los 12 que ha ganado en la silla presidencial de los azules.



Pero si hablamos solamente de la familia Atala, le han dado al club capitalino un total de 16 trofeos de Liga Nacional de los 19 que tiene en su historia ya que el jefe de la dinastía, don Pedro Atala Simón ganó el tercer y cuarto título del club en los años setentas, para después, su hijo Pedro Atala Zablah ganar dos más, el Apertura 2006 y Clausura 2011, ambos ante Olimpia. La paticularidad de este último es que ha sido el presidente en ganar el únito título internacional de la institución, en 2007 contra Saprissa.

Luego vienen en la corta lista otros connotados expresidentes de clubes de equipos de fútbo como Yankel Rosenthal que forjó una década gloriosa al frente del Marathón en los 2000. Con él en la presidencia el monstruo verde dio cuatro veces la vuelta olímpica.



En ese mismo apartado figura Mateo Yibrín, quien al frente de la máquina del Real España hizo que el club sampedrano celebrara cuatro títulos, en un triunvirato con Fuad Abufele y el extinto y recordado Mario Verdial.

- Presidentes de Liga Nacional con más títulos en Honduras: