Guía de partidos: Los amistosos que los equipos de la Liga Nacional de Honduras jugarán previo al Clausura 2026

Varios clubes de la Liga Nacional no tienen todavía partidos pactados como fogueo previo a la competencia.

    Motagua tiene dos juegos internacionales confirmados para este fin de semana.
2026-01-09

La preparación para encarar el torneo Clausura 2026 ya comenzó para algunos clubes de la Liga Nacional de Honduras, no obstante, otros como Olimpia y Marathón recién comienzan las vacaciones tras haber disputado la Gran Final.

Clubes como Motagua, Platense, Real España, Génesis y UPNFM comenzaron sus mini pretemporada y ya han presentado refuerzos, lo que demuestra el compromiso que tienen de mejorar de lo que hicieron en el pasado Apertura 2025.

Varios planteles hondureños ya tienen partidos de fogueo pactados previos a la competencia, algunos de ellos internacionales. Real España comenzó la faena recibiendo al Platense la mañana de este viernes en un partido a puertas cerradas.

Olancho FC y Motagua salen al ruedo también este viernes para encararar compromisos internacionales. Los pamperos juegan contra el histórico Aurora de Guatemala y los azules con el vigente campeón salvadoreño, el Luis Ángel Firpo.

El domingo los azules de Javier López viajan a San Pedro Sula y así encararse al Aurora chapín en el estadio Olímpico, en una gira del equipo guatemalteco por tierras hondureñas. El miércoles venidero Platense viajará a El Salvador para medirse al Alianza.

Motagua fue de los primeros clubes en iniciar los entrenamientos con miras al Clausura 2026.

Hay clubes sumergidos en temas administrativos que todavía no han ni iniciado entrenamientos como el Victoria o Juticalpa FC. El CD Choloma se ha declarado solvente económicamente y ya inició los trabajos de pretemporada, sin

Amistosos confirmados de los clubes:

Viernes, 9 de enero

Real España vs Platense, 10:00 am
(Estadio Olímpico)

Génesis PN vs Municipal Limeño (SLV), 6:00 pm
(Estadio Nacional, Tegucigalpa)

Olancho FC vs Aurora (GUA), 7:00 pm
(Estadio Juan Brevé)

Motagua vs LA Firpo (SLV), 8:00 pm
(Estadio Nacional)

Domingo, 11 de enero

Motagua vs Aurora (GUA), 6:00 pm
(Estadio Olímpico)

Miércoles, 14 de enero

Alianza (SLV) vs Platense, 6:45 pm
(Estadio Mágico González)

