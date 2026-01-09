Guía de partidos: Los amistosos que los equipos de la Liga Nacional de Honduras jugarán previo al Clausura 2026

<b>Viernes, 9 de enero</b><br /><br />Real España vs Platense, 10:00 am<br />(Estadio Olímpico)<br /><br />Génesis PN vs Municipal Limeño (SLV), 6:00 pm<br />(Estadio Nacional, Tegucigalpa)<br /><br />Olancho FC vs Aurora (GUA), 7:00 pm<br />(Estadio Juan Brevé)<br /><br />Motagua vs LA Firpo (SLV), 8:00 pm<br />(Estadio Nacional)<br /><br /><b>Domingo, 11 de enero</b><br /><br />Motagua vs Aurora (GUA), 6:00 pm<br />(Estadio Olímpico)<br /><br /><b>Miércoles, 14 de enero</b><br /><br />Alianza (SLV) vs Platense, 6:45 pm<br />(Estadio Mágico González)