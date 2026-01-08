Liga Nacional

¡Conmovedor! "Chelito" Martínez se desahogó tras perder la gran final y recordó a Orinson Amaya: "Perdón, estaba convencido de que lo lograríamos..."

El mediocampista lamentó la derrota en la gran final contra Olimpia.

    Francisco "Chelito" Martínez fue titular en el encuentro del miércoles 7 de enero en el estadio Nacional donde Olimpia ganó el título ante Marathón. Fotos DIEZ.
El Marathón nuevamente dejó escapar la oportunidad de consagrarse campeón tras perder 1-0 ante Olimpia en la gran final del torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Para los verdolagas ha sido uno de los torneos más dolorosos, fue la campaña de su Centenario y lamentablemente el pasado mes de diciembre sufrieron el fallecimiento de su presidente Orinson Amaya.

Tras el final del encuentro realizado en el estadio Nacional Chelato Uclés, la tristeza fue evidente en cada uno de los que forman parte del monstruo y uno de los personajes que más sufrió fue Francisco "Chelito" Martínez, centrocampista del Marathón.

Mediante sus redes sociales, "Chelito" le pidió perdón al presidente Orinson Amaya y a todos los aficionados del conjunto verde que se ilusionaban con poder consagrarse campeones.

"Perdón por quedar a deber lo que tanto les prometí. Perdón por una vez más no poder traer a casa esa tan ansiada décima. Perdón, mi presi; mi familia, mi hinchada. Perdón a todos. Esta vez estaba convencido de que lo lograríamos, lamentablemente no fue así. Dicen que el fútbol te da revanchas, pero cómo duele", señaló Francisco Martínez.

Y añadió: "Reconozco el trabajo hecho por mi equipo, con la frente en alto, pero con el corazón apesadumbrado. No hay excusas, solo trabajo y dedicación. Asumimos la responsabilidad y nos comprometemos a seguir luchando por este escudo. ¡Volveremos!", cerró diciendo el centrocampista hondureño.

Tras estas palabras, inmediatamente Martínez recibió miles de mensajes de apoyo por parte de los seguidores del monstruo e inclusive de otros clubes.

Cabe señalar que "Chelito" Martínez sufrió su segunda derrota en una final del fútbol hondureño y ambas justamente han sido contra el Olimpia, por lo que todavía no puede consagrarse como capeón del balompié catracho.

Con marcador de 1-0 el León derrotó al Marathón en el estadio Nacional Chelato Uclés. El global terminó 3-2. El gran héroe de los felinos fue el extremo José Mario Pinto con su anotación en el segundo tiempo y letal frente al monstruo verde, que se paró en la capital y no lo logró.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
