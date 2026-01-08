¡Conmovedor! "Chelito" Martínez se desahogó tras perder la gran final y recordó a Orinson Amaya: "Perdón, estaba convencido de que lo lograríamos..."

El Marathón nuevamente dejó escapar la oportunidad de consagrarse campeón <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-marathon-liga-nacional-honduras-gran-final-titulo-40-KE28863696" target="_blank">tras perder 1-0 ante Olimpia</a></b> en la gran final del torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.Para los verdolagas ha sido uno de los torneos más dolorosos, fue la campaña de su Centenario y lamentablemente el pasado mes de diciembre sufrieron el fallecimiento de su presidente <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/fallece-orinson-amaya-presidente-marathon-52-anos-edad-infarto-san-pedro-sula-CL28451704" target="_blank">Orinson Amaya</a></b>.