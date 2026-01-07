¡Llegó la 40! Olimpia entierra el centenario del Marathón y se corona bicampeón de la Liga Nacional de Honduras

¡Saluden al bicampeón de Honduras! <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-serie-historica-del-leon-ante-sus-rivales-en-finales-de-liga-nacional-de-honduras-JH28857428" target="_blank">Olimpia lo volvió a hacer</a></b> de la mano del DT <b>Eduardo Espinel</b> y miles de aficionados celebraron la conquista de la copa número 40 de la historia de la institución deportiva.Con marcador de 1-0 el León derrotó al <b>Marathón </b>en el estadio Nacional Chelato Uclés. El global terminó 3-2. El gran héroe de los felinos fue el extremo <b>José Mario Pinto </b>con su anotación en el segundo tiempo y letal frente al monstruo verde, que se paró en la capital y no lo logró.