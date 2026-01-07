¡Llegó la 40! Olimpia entierra el centenario del Marathón y se corona bicampeón de la Liga Nacional de Honduras

¡Saluden al bicampeón de Honduras! Olimpia lo volvió a hacer de la mano del DT Eduardo Espinel y miles de aficionados celebraron la conquista de la copa número 40 de la historia de la institución deportiva. Con marcador de 1-0 el León derrotó al Marathón en el estadio Nacional Chelato Uclés. El global terminó 3-2. El gran héroe de los felinos fue el extremo José Mario Pinto con su anotación en el segundo tiempo y letal frente al monstruo verde, que se paró en la capital y no lo logró.

Atrás quedó el deseo de celebrar la Décima en el centenario, pero sin duda el presidente eterno Orinson Amaya desde el cielo quedó orgulloso por lo demostrado a lo largo del campeonato.

Las acciones del duelo:

El césped estadio Nacional Chelato Uclés vio un partido sin tregua. Como fue la ida en San Pedro Sula, que terminó 2-2. Olimpia, con las novedades de Jorge Álvarez y Edwin Rodríguez, creó ocasiones, pero no tuvo fortuna en el ataque y el meta César Samudio no tuvo intervenciones.

Mientras que Marathón sorprendió con Odín Ramos desde el arranque. El joven tuvo un tiro libre y fue atajado sin problemas por Edrick Menjívar. El complemento fue de más vértigo, la magia de Álvarez y Rodríguez se evidenció al 54, donde José Mario Pinto desequilibró al fusilar a Samudio y celebrar el 1-0 en el encuentro, sacándose la marca de Samuel Elvir. Fue euforia pura por el significado de título. Un apagón por 10 minutos no enfrió el encuentro, el Monstruo Verde se fue encima con la experiencia de Rubilio Castillo. Alexy Vega y Messiniti aparecieron en el tramno final. Incluso, en tiempo de descuento le reclamaron un penal al árbitro Saíd Martínez por una barrida temeraria de Clinton Bennett, pero el marcador ya no se iba a mover más.

Silbatazo final en la gran final y Olimpia festejó ante su gente, igulando los 40 títulos del Saprissa y compatiendo ahora como los más ganadores de Centroamérica ¡Felicidades reyes de Honduras!

En la historia

El entrenador Eduardo Espinel logró por segunda ocasión consecutiva la corona de campeón en la Liga Nacional de Honduras y logró una marca. El sudamricano es el primer técnico uruguayo al frente del Olimpia que gana el bicampeonato. Quedaron atrás su compatriotas José Luis Matteras, Julio González y Estanislao Malinowsky. Ahora el “Roble” buscará el tricampeonato en el Clausura y tratar de seguir agrandando su legado.

FICHA TÉCNICA