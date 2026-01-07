¡Baile con derechazo letal! Así fue el golazo de José Mario Pinto en la gran final Olimpia vs Marathón

La gran final entre Olimpia y Marathón se inclinó a favor del conjunto albo al minuto 55 gracias a un auténtico golazo de José Mario Pinto. El volante ofensivo apareció en el momento justo para romper el equilibrio del partido y desatar la euforia de la afición merengue en un duelo que se mantenía intenso y muy disputado.

La jugada nació por el sector izquierdo, donde Jorge Álvarez abrió el espacio con su pierna zurda y filtró una habilitación precisa para Pinto. El “7” de Olimpia controló el balón, se quitó la marca con un enganche hacia afuera y, sin pensarlo dos veces, soltó un potente derechazo que se coló lejos del alcance del guardameta César Samudio.

El remate fue impecable, con colocación y potencia, dejando sin reacción al arquero canalero y marcando un gol que puede quedar en la historia de las finales del fútbol hondureño. Con esa anotación, Olimpia tomó ventaja en la gran final ante Marathón y confirmó la jerarquía de sus figuras en los momentos decisivos.

