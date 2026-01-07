¡Llegó la décima de Olimpia! Así quedó la serie histórica del león ante sus rivales en finales de Liga Nacional de Honduras

Olimpia ha construido una parte importante de su hegemonía en la Liga Nacional de Honduras a través de los torneos cortos, modalidad instaurada en 1997, donde ha sabido imponerse de manera reiterada a sus principales rivales en instancias finales. A lo largo de estas definiciones, el club albo ha disputado múltiples series decisivas que consolidan su condición de equipo dominante en el fútbol hondureño.Uno de los duelos más repetidos en finales ha sido ante Motagua, el clásico nacional. En total se han enfrentado en 12 series de torneos cortos, con un balance favorable para las águilas azules, ya que Olimpia ganó cuatro y perdió ocho. A pesar de ello, cada enfrentamiento ha estado marcado por la intensidad y la rivalidad histórica que distingue a ambos clubes capitalinos.