¡Llegó la décima de Olimpia! Así quedó la serie histórica del león ante sus rivales en finales de Liga Nacional de Honduras

Olimpia logró su décima estrella ante Marathón en grandes finales del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.

2026-01-07

Olimpia ha construido una parte importante de su hegemonía en la Liga Nacional de Honduras a través de los torneos cortos, modalidad instaurada en 1997, donde ha sabido imponerse de manera reiterada a sus principales rivales en instancias finales. A lo largo de estas definiciones, el club albo ha disputado múltiples series decisivas que consolidan su condición de equipo dominante en el fútbol hondureño.

Uno de los duelos más repetidos en finales ha sido ante Motagua, el clásico nacional. En total se han enfrentado en 12 series de torneos cortos, con un balance favorable para las águilas azules, ya que Olimpia ganó cuatro y perdió ocho. A pesar de ello, cada enfrentamiento ha estado marcado por la intensidad y la rivalidad histórica que distingue a ambos clubes capitalinos.

Frente a Real España, los merengues han mostrado una mayor contundencia. De las 12 finales disputadas ante la Máquina, Olimpia salió campeón en ocho ocasiones y cayó en cuatro, convirtiendo al conjunto aurinegro en uno de los rivales más frecuentes y superados por el León en la lucha directa por el título.

Sin embargo, Marathón es el club al que más finales le ha ganado Olimpia en torneos cortos. En 13 series disputadas, los albos se impusieron en 10 y solo perdieron tres, una estadística que refleja la supremacía blanca en los duelos decisivos ante el histórico rival sampedrano, especialmente en las últimas décadas.

El dominio olimpista también se extiende a otros clubes del país. Ante Platense disputó cuatro finales, ganando tres y perdiendo una; frente a Victoria jugó tres, con dos triunfos y una derrota; mientras que contra Real Sociedad fue implacable, al ganar las dos series que disputaron. Estos números ratifican que gran parte de las estrellas del Olimpia en torneos cortos se forjaron superando directamente a sus rivales más representativos.

FINALES EN TORNEOS CORTOS

1- Contra Motagua: 12: Ganó 4 y perdió 8.

2- Contra Real España: 12: Ganó 8 y perdió 4.

3- Contra Marathón: 13: Ganó 10 y perdió 3.

4- Contra Platense: 4: Ganó 3 y perdió 1.

5- Contra Victoria: 3: Ganó 2 y perdió 1.

6- Contra Real Sociedad: 2: Ambas las ganó

