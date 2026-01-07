Rodrigo de Olivera le pone fin a la novela de su fichaje: este es su nuevo equipo para el próximo torneo; ¿se queda en Honduras?

A <b>Rodrigo de Olivera </b>le restaban seis meses de convenio con el <b>Olancho FC</b>, pero se activó la cláusula de rescisión unilateral anticipada de contrato, aplicable por parte del entorno del jugador. Esta tenía un valor de 4,500 dólares.En uno de los puntos del contrato que describe el tema, se establece que el futbolista no podrá jugar con un equipo de la <b>Liga Nacional </b>durante la temporada 2025-26, es decir, en este próximo torneo Clausura; sin embargo, ese inciso señala únicamente que el acuerdo es de palabra, por ende, no habría algún tipo de castigo para <b>Rodrigo de Olivera </b>luego de haberse hecho efectivo el pago de la cláusula.