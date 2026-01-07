Jorge Herrera, presidente de la Liga Nacional de Honduras, advierte al Victoria y los cambios en el formato para 2026

En la reunión se discutió lo del sorteo de las triangulares que ya no serán sorteados como se llevó a cabo en el actual torneo. Ahora quedarán definidos de la siguiente forma: 1 vs 6/4 y 2 vs 3/5.

La cúpula dirigencial de la Liga Nacional de Honduras se reunió en Tegucigalpa horas antes de la Gran Final del Apertura 2025 entre Olimpia y Marathón para abordar varios tópicos, entre ellos y el más álgido el tema económico de los clubes Victoria y CD Choloma.

Luego debatieron sobre los problemas económicos y le dieron un plazo estipulado al Club Victoria para cancelar todas sus deudas. El equipo jaibo de La Ceiba tiene hasta el 15 de enero para saldar sus cuentas. Si Javier Cruz, presidente de la institución y su directiva, no paga el 15, habrá otra asamblea extraordinaria.

"La apuesta de nosotros es que la plaza del Victoria se siga manteniendo en Liga Nacional. Con el tema del Choloma está al dia, no tiene deudas al día de hoy, y ha habido de cambios de dirigentes y eso ayudará. Juticalpa tampoco tiene problemas económicos ahorita", dijo el presidente Jorge Herrera.

Cabe reseñar que el viernes ya con el Apertura 2025 finalizado, se realizará otra reunión para fijar el calendario del campeonato Clausura 2026, donde se tomará en cuenta fechas de selección nacional y las competencias que tendrán Real España y Olimpia en la Champions de Concacaf.