Liga Nacional avisa de clubes que corren riesgo de desafiliación y se viene un cambio en el torneo Clausura

La situación es clara, tendrán dos puntos en específico y será analizar la posible modificación del formato del torneo Clausura en su etapa de liguilla, además los problemas económicos de los clubes CD Choloma y Victoria.

En vísperas de la gran final del torneo Apertura 2025-2026 entre Olimpia y Marathón en Tegucigalpa la Liga Nacional de Honduras sostendrá una asamblea extraordinaria.

La fecha de inicio del torneo Clausura está para el 23 de enero, pero en caso que CD Choloma y Victoria no presenten las garantías y solvencias económicas, hasta puede darse la desafiliación.

Roque Pascua, secretario de la Liga Nacional de Honduras, explicó el tema de la asamblea extraordinaria en Tegucigalpa: "Es acerca de la posible modificación del artículo 6 que es el tema de las triangulares, que si hay partidos que partido innecesarios, que no se disputen".

"El artículo 6 trata de las triangulares, hubo ciertas circunstancias que se vivieron (juegos sin necesidad de disputarse). Se hará el análisis de poder corregir y mejorar el curso del torneo"

Y agregó: "Hemos hecho la solicitud a los presidentes del CD Choloma y Victoria para que puedan exponer la situación que viven ante la asamblea, discutir y tomar una decisión".

Pascua afirmó que si no existen las respectivas garantías la asamblea de este miércoles puede desafiliar automático a un club. "La asamblea tiene esa potestad, tenemos confirmación de la mayoría de presidentes y vicepresidente, será de alto mando. Javier Cruz (presidente de Victoria) viene, esperemos que nos traiga un plan creíble, en papel, su plan financiero. El nuevo presidente del Choloma también está invitado".

"Hay que ser responsables en estos temas, no se puede volver a vivir, cuatro meses sin salario es algo inhumano", destacó el también directivo de Marathón.

"El descenso no se toca", fue contundente la frase de Roque Pascua porque en este torneo Clausura se define el club que cae a la segunda división con la tabla acumulada del Apertura.