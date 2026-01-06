Agente de Rodrigo de Olivera acepta que gigantes de Honduras lo pretenden: "Hay muchas cosas adelantadas"

El agente uruguayo, Pablo Galeano, se ha hecho de un nombre en Honduras porque primero llegó al país como futbolista en la época de los 90’s para vestir los colores del Independiente en el Ascenso y tras su retiro se inclinó en la representación de jugadores.

Involucrándose en el mercado catracho allá por 2005 con las llegadas de Marcelo Dapueto y Boris Acuña a Motagua. Después trajo a otros como Óscar Torlacoff, Marcelo Macías, Claudio Nicolás Cardozo y los últimos Nicolás Gómez, Juan Manuel Capeluto y Rodrigo Olivera.

En charla con DIEZ, el agente originario de Montevideo, Uruguay, recordó episodios que ha vivido en sus travesías en el país con el tema de representación de profesionales, expresó la cantidad de sudamericanos que ha puesto a jugar en Liga Nacional y no olvida en hondureño que quiso representar y no pudo.

Por último, aclaró el panorama sobre si Rodrigo de Olivera puede jugar en Honduras tras su rescisión de contrato con Olancho FC y el club que está más cerca de hacerse de sus servicios.



ENTREVISTA CON AGENTE DE RODRIGO DE OLIVERA



Pablo Galeano, un gusto saludarlo. ¿qué tal está?

Un saludo tanto para ti como el grupo de trabajo y la audiencia. Son muchos años ligados al fútbol, primero en la parte dentro de la cancha y luego obviamente en esta función, en esta actividad, son muchos años, y en el mercado hondureño también.



¿En qué año entró al mercado hondureño? ¿Lo recuerda?

Ya no lo recuerdo, sinceramente, pero entré de la mano del profesor Carlos Ramón Tabora, el cual es un amigo, seguimos en contacto después de muchos años, un entrenador de Selección, que bueno, hemos seguido en contacto. Se dio la particularidad, yo venía muchos años en diferentes países, había llegado después de varios años en Italia y Guatemala.



¿Quiénes fueron los primeros jugadores que trajo a Honduras?

Marcelo Dapueto, creo que fue Boris Acuña, después ya empezó toda la movida de Óscar Torlacoff, Marcelo Macías, Claudio Nicolás Cardozo y así, después siguieron muchos más.



¿El extranjero que más sorprendió que usted trajo por acá?

Lo que pasa que, el fútbol son momentos, el jugador de fútbol no lo mantiene, estamos hablando que son elegidos los que mantienen el nivel, son muy poquitos contados con dedo. Entonces, después en mercados a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, Claudio Nicolás Cardozo, muchísimo me sorprendió, creo que creció mucho en este fútbol y bueno, después el resto se ha mantenido.



En el caso de Rodrigo de Olivera, por ir a un pueblo al otro en cantidad de años, Rodrigo también fue creciendo mucho en el mercado, lo mismo Juan Manuel Capeluto, es decir, son jugadores que fueron creciendo en el mercado, adaptándose y asumiendo también cierto rol por sus características. Pero todos en sí han pasado por momentos que no todos rinden de una manera alta, pero cuando llegan a ese nivel creo que no es sorpresa, pero sí es un buen punto en la carrera.



Pablo, ahorita que habló de Cardozo y también de Rodrigo, jugadores que usted trajo y que son los dos uruguayos que más goles en Honduras.

Sí, bueno, se ha dado una particularidad que en una lista que me llegó de los cuatro delanteros uruguayos más goleadores en este mercado, tres los trajimos nosotros.



¿Quiénes son?

Torlacoff, Cardozo y Rodrigo Oliveira. Por ahí andamos bastante bien, pero después yo creo que el rendimiento individual habla por sí solo, más allá de lo que uno puede proyectar a la hora de promocionar o promover o de alguna manera gestionar por un jugador. Porque uno proyecta en función a las características del jugador y a las condiciones también del mercado. No todos los jugadores son para todos los mercados. Y bueno, después se da el rendimiento, pero sí, se ha dado eso. Bueno, Rodrigo ha roto récord, no solamente de extranjeros, de uruguayos, sino de extranjeros en general.



¿Cuántos jugadores ha traído usted al mercado hondureño?

No te sabría decir un número, pero a Dios gracias han sido bastantes. Capaz que más de 15 seguramente, 20 capaz, no sé. La verdad no es tirar números por tirar, pero últimamente vino Nicolás Royón, Sebastián Gorga, Nicolás Gómez. Pasó Dantas, Guillermo Chavasco, bueno, no sé. Más jugadores, han pasado algunos jugadores de un nivel que tal vez no fueron muy conocidos en primera división, pero, por ejemplo, el entrenador que les comentaba tuvo en su equipo, en un equipo de paso de segunda división, tuvo a Brian Ludueña, un 10, un zurdo, que ha jugado en la selección uruguaya B. Ha pasado algunos jugadores que también no terminaron de despegar, pero sí tuvieron su paso por aquí.



¿Todos los que ha traído usted han sido uruguayos?

No, sí, también hemos traído argentinos, pero bueno, se da, se da, se ha dado sobre todo uruguayos.



¿Y el futbolista que de repente se trajo a Honduras y que de aquí dio el salto al éxito, pongámoslo a otra liga?

Vuelvo a lo mismo, es decir, depende el momento, la edad del jugador, la característica. Para hablar, claro, por ejemplo, el tema de Juan Manuel, tuvo un gran torneo, lo llevó a México. Tal vez si esperábamos un poco el periodo de transferencia, capaz que seguía en México y las opciones podían ser mejores en todas las áreas. Sin embargo, el jugador también visualiza, juntos visualizamos la parte deportiva, la proyección, depende de la edad del jugador, depende del momento de la carrera. Es muy particular ese punto.



¿Un futbolista que usted quiso manejar y no se le dio la oportunidad?

No, sí, seguramente muchos, seguramente muchos.



¿El que más recuerda? ¿El que más se le engañó?

De acá, de Honduras, sí, me acuerdo de uno que estuve atrás de él y no pude y no pude, que fue un 9 que jugó en China, ´Bombero´ Ramírez, creo yo. Era un jugador que estuve atrás tratando de, porque sí había posibilidades, sí había mercado, pero bueno, un jugador que a mí me llamaba mucho la atención.



Sobre el jugador del momento, Rodrigo de Olivera, se habla por aquí, se habla por allá, ¿Qué es lo que en verdad está pasando con él?

La realidad es que el momento indica que hay una cantidad de equipos interesados en él, que el gran torneo que realizó ha llevado a eso. Entonces que mucha gente dice está acá, está allá, pero la realidad es que aún no hay nada. Sí hay mucho interés, sí hay acercamientos y bueno, estamos en unos días cruciales para la definición. Pero sí, de todo lo que se ha hablado, mucha cosa es verdad, del interés que hay, de muchos clubes de la región, incluso fuera, pero bueno, hasta el día de hoy no hay nada concreto que se va a poder definir en cuestión de días nomás.



¿De Olancho salió con una cláusula?

Sí, había una cláusula la cual le daba la posibilidad, se hizo pública una cláusula del club que como que no le permitía ir a otro equipo de Honduras.



¿Y es cierto?

Es cierto, esa cláusula está, pero no tiene ninguna multa de indemnización ni nada y a su vez lo abarca la otra cláusula que lo habilita a él a dar una rescisión unilateral. Por ende, una tapa a la otra.



Para tenerlo claro, entonces prácticamente se contradijeron entre sí.

No es que se contradijeran, es una cláusula que tapa a la otra. Solo el hecho de que él pueda rescindir de forma unilateral ya se realizó. Y por ende, él puede hoy día tomar la decisión como jugador profesional de salir al exterior o elegir su equipo en el mercado local. Eso va a ser algo que es una decisión del jugador siempre.



¿Los motagüenses sueñan con tener a Rodrigo de Olivera?

Sí, sí, es una posibilidad, pero no está nada concreto. También hay otros equipos en el ambiente, en el mercado local que lo quieren y equipos también fuera, como te decía.



¿Olimpia?

Puede ser por ahí, pero pueden ser otros. Entonces, como te digo, son momentos, son situaciones y no pasa solo por el mercado local. Oigan, te acabo de decir que no tiene nada concreto. No hay nada concreto. Sí hay muchas cosas adelantadas, eso sí te lo aseguro.



Como representante, ¿Qué le deja a usted ese tema de que su buen rendimiento, de que usted lo trajo de la misma manera, esté haciendo que mucha gente lo quiera, que muchos equipos pregunten?

Es decir, uno cuando lo proyecta al jugador es para que rinda en función a sus características. No es solo por meterlo a... De largos equipos también con nombre y que lo han trabajado en todos los equipos ha tomado algo. Juticalpa le ha sido importante para la confianza de él. Y bueno, hoy día estamos en un punto que a mí personalmente, a mí no me sorprende la cantidad de goles que ha hecho. A mí no me sorprende. Creo que está en su mejor momento y que en la medida que él se adapte al nuevo equipo, donde le toque, puede llegar a convertir más, seguro.



¿Y los que dicen que no vuelve a meter esa cantidad de goles?

Y es fútbol, puede pasar. Nadie puede garantizar nada con ningún jugador, ni a nivel del extranjero, ni en Italia, ni en España, ni en ningún lado. Nadie lo puede garantizar. Sin embargo, cuando un jugador está en un equipo importante, la llegada que tiene en la parte ofensiva generalmente no siempre es así. Pero bueno, va a tener más opciones. Después va a depender del fútbol, de lo normal, de él en sí se encuentra en su mejor momento nuevamente o no. Todo puede pasar.



¿Y usted lo ve en el fútbol hondureño o lo ve en el exterior?

Ah, yo en el exterior.



¿En serio?

Yo lo veo, me encantaría. Yo creo que este es un buen momento para que pegue un salto estratégico en su carrera. Pero bueno, ya después siempre va a terminar siendo la definición del gusto del jugador. Yo puedo dar mi opinión, puedo sugerir, puedo poner las cartas sobre la mesa, pero siempre se brega por la opinión del jugador.



Pero si hablamos dentro de ligas, en Centroamérica creo que Honduras y ahí Costa Rica son las más atractivas.

Profesionalmente sí, futbolísticamente sin duda. Futbolísticamente sí y obviamente Honduras para mí es el fútbol más completo. Después me peleo mucho con mucha gente por ese tema, pero para mí tiene todo el fútbol hondureño. Ahora han mejorado mucho las canchas, eso va a ayudar también al desarrollo e incluso al crecimiento del futbolista local. Que tiene un biotipo espectacular, que hay unas características naturales muy buenas que hay que seguir trabajando para que termine... Bueno, no solamente de explotar, sino hay muchos jugadores en el exterior, pero creo que tienen material para seguir exportando porque las condiciones del jugador hondureño son muy buenas.



¿Y económicamente qué liga es más completa?

En promedio tal vez la de Guatemala. En la región lo estamos hablando, ¿no? En la región yo creo que en promedio Guatemala. Costa Rica tiene equipos que pagan muy bien, pero no es parejo.