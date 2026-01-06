Liga Nacional

¡Motagua tiene nuevo fichaje! Los azules bailarán samba brasileña en el Clausura 2026; complacen a Javier López

Los azules de Javier López tienen su tercer fichaje confirmado para el Clausura 2026.

2026-01-06

Motagua no descansa y continúa su fase de edificación del proyecto 2026, que incluye ir por el torneo Clausura, el único frente que tiene en el primer semestre del nuevo año, por ende ha fichado ya varias piezas en el armado de Javier López.

Los azules ya con Pablo Cacho y Alejandro Reyes confirmados, ahora se han decantado por reforzar el extremo izquierdo y han encontrado en el mercado al potente brasileño Romário Luiz da Silva, un viejo conocido del entrenador español.

Romario viene de tener un temporadón con el Xelajú MC de Guatemala y que le valió al final llegar al balompié hondureño y firmar con Motagua por un año.

Romario Silva llegará a Honduras en las próximas horas tras desvincularse del Xelajú MC.

El brasileño de 35 años de edad goza de un futbol eléctrico que enamoró a la directiva del club y al cuerpo técnico que lo tuvo en el Antigua de Guatemala y conocen el potencial del sudamericano que se sumará a su compatriota Jhon Kléber en el mimado.

Motagua estuvo negociando con Jesús Batiz, pero una diferencia económica lo alejaron del nido de las águilas y el hondureño se terminó decantando por el Sporting FC, en donde fue pedido por Andrés Carevic, técnico que lo tuvo en el Cartaginés.

