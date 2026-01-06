¡Motagua tiene nuevo fichaje! Los azules bailarán samba brasileña en el Clausura 2026; complacen a Javier López

Motagua no descansa y continúa su fase de edificación del proyecto 2026, que incluye ir por el torneo Clausura, el único frente que tiene en el primer semestre del nuevo año, por ende ha fichado ya varias piezas en el armado de Javier López.

Los azules ya con Pablo Cacho y Alejandro Reyes confirmados, ahora se han decantado por reforzar el extremo izquierdo y han encontrado en el mercado al potente brasileño Romário Luiz da Silva, un viejo conocido del entrenador español.

Romario viene de tener un temporadón con el Xelajú MC de Guatemala y que le valió al final llegar al balompié hondureño y firmar con Motagua por un año.