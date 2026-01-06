¡Motagua tiene nuevo fichaje! Los azules bailarán samba brasileña en el Clausura 2026; complacen a Javier López

El brasileño de 35 años de edad goza de un futbol eléctrico que enamoró a la directiva del club y al cuerpo técnico que lo tuvo en el <b>Antigua </b>de Guatemala y conocen el potencial del sudamericano que se sumará a su compatriota Jhon Kléber en el mimado.<b>Motagua </b>estuvo negociando con <b>Jesús Batiz,</b> pero una diferencia económica lo alejaron del nido de las águilas y el hondureño se terminó decantando por el <b>Sporting FC, </b>en donde fue pedido por <b>Andrés Carevic</b>, técnico que lo tuvo en el Cartaginés.