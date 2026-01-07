Elías Názar revela tres ofertas por Carlos Pérez y confirma fichajes en Honduras de El Progreso y el favorito en la final

Carlos 'Chuy' Pérez fue una de las revelaciones del Torneo Apertura 2025. El habilidoso centrocampista hondureño deslumbró con el Platense y dejó buenas sensaciones en la Liga Nacional de Honduras, pero su futuro en 2026 será en otro equipo. 'Chuy' Pérez jugó a préstamo en el Tiburón y ahora le ha tocado regresar al Honduras Progreso de Segunda División, club dueño de su ficha, para el inicio de la pretemporada. Sin embargo, no se quedará en el equipo de la Perla del Ulúa y ya hay varios interesados. Así lo ha dado a conocer el presidente del Honduras Progreso, Elías Nazar, quien revela detalles de los equipos que buscan el fichaje de Carlos Pérez tanto en el fútbol hondureño como en el extranjero. Además, agradeció al Platense por lo bien que lo hizo con Carlos Pérez.

Nazar aseguró que en los próximos días se conocerá el destino del futbolista que fue protagonista en el regreso del Platense a la máxima categoría. "'Chuy' está entrenando bajo el régimen del equipo porque tiene contrato, pero tanto el profesor (Rommel Salgado) como yo tenemos claro que al jugador después del torneo que hizo en Primera División no se le pueda truncar la oportunidad de Primera División por lo que a finales de esta semana se va a decidir y se va a cerrar el acuerdo a qué equipo se va Carlos Pérez". El presidente progreseño confesó que Motagua y Marathón son dos de los clubes que lo quieren. "Hay varios equipos importantes pujando por él, Motagua y Marathón ya lo hicieron público su interés y hay varios más interesados, pero no me gustaría hacerlo público sino hasta que ya haya un acuerdo con alguno de los equipos". También reveló que "hay un equipo de Costa Rica que ha mostrado interés en él y los demás equipos del ámbito nacional, equipos grandes. Es importante destacar y agradecer al Platense el buen trato al jugador, la oportunidad y el buen manejo para que el jugador lograra alcanzar esta notoriedad que hoy tiene".





¿CUÁNTO VALE LA FICHA DE CARLOS PÉREZ?