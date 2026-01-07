Elías Názar revela tres ofertas por Carlos Pérez y confirma fichajes en Honduras de El Progreso y el favorito en la final

Elías Nazar desmintió que la cláusula de Carlos 'Chuy' Pérez sea muy alta. "Todo lo que se habla es especulación, esos son acuerdos privados entre los clubes que no tienen porque salir a la luz pública, pero sí le puedo decir que vi en algunos medios que Motagua estaba apunto de pagar 4 millones de lempiras, todo eso es falso, esos números no se dan en nuestra liga".El volante de 25 años mencionó días atrás que es aficionado del Marathón, algo que podría ser un estímulo para la decisión de su futuro, aunque Nazar no lo ve así. "Fíjese que yo vi la entrevista y él no dice que es full Marathón, él dice que de pequeño era Marathón, que era seguidor de Marathón y que admiraba mucho a Mauricio Sabillón, jugador que todos los que hemos estado en el fútbol recordamos por los buenos partidos en la Selección Nacional y en Marathón, pero lo más importante es lo que dice después, que él es un profesional dedicado a esto y que va a defender a la institución que le toque representar de la mejor manera, ya sea Marathón u otro equipo de la Primera División".De paso, Elías descartó la posibilidad de que el jugador regrese al Plantese. "Sí, está descartado el tema del Platense ya que los ofrecimientos que ha tenido son bastante difíciles de cumplir para otros equipos".No quiso revelar el nombre del club de Costa Rica que está interesado en Carlos Pérez, pero sí dijo que es uno grande. "Es uno de los equipos grandes, pero son conversaciones que se deben mantener privadas hasta que se de, usted sabe que el jugador solo va a poder ir a uno de los equipos y hay que ser respetuoso del interés de los otros equipos".Por último, Elías Nazar dio su valoración de la final entre Olimpia y Marathón y no ve a ninguno como favorito. "Me parece que es un partido bastante parejo, creo que Marathón está haciendo un buen fútbol, pero Olimpia en Tegucigalpa es imponente a través de la historia y eso se respeta, creo que va a ser una final bastante cerrada que se va a definir para cualquiera de los dos equipos por un margen bastante recortado".¿Habrá milagro de Marathón con la décima o se viene la 40 de Olimpia?, se le consultó y respondió: "En otras ocasiones hubiéramos dicho que era seguro que cualquier equipo que le toque ir a cerrar a Tegucigalpa es bastante difícil, pero esta vez lo miro bastante parejo".