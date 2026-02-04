Pablo Caballero: su sueño con Independiente, el fracaso en los Centroamericanos y quiere a un DT hondureño para la Bicolor

<b>¿Por qué dejó de trabajar en la Federación para regresar al Independiente?</b><br /><br />Sí, es una decisión compleja, pero me considero una persona de retos y desafíos. Dejé pendiente una tarea en Independiente el año pasado y esperamos, con la ayuda de Dios, poder competir para luchar por ella.<b>Sorprendió el cambio</b>Hay dos situaciones. La primera es que todo hondureño que está en este deporte sueña con representar a su país. Para mí era un sueño cantar el himno nacional en competencias internacionales; era un desafío muy especial. Además, trabajar en la Federación de Fútbol es, sin duda, el mejor lugar para desarrollarse en el fútbol hondureño. Ahí se brindan absolutamente todas las herramientas: talento humano, logística, instalaciones, herramientas de video, scouting y seguimiento de jugadores. Todo eso es muy importante. Pero, como le repito, el desafío de tener una tarea pendiente con Independiente fue lo que me orientó a tomar la decisión y retomar este sueño.<b>Profe, en cuanto al tema de las selecciones menores, usted ya estuvo dentro del organismo. ¿Cómo se maneja la selección de jóvenes? Siempre hay rumores de llamadas de directivos, academias, recomendaciones... ¿cómo funciona realmente?</b>Es un tema interesante, porque en declaraciones anteriores se hablaba de procesos donde quizá, en algún momento, se pudo haber dado alguna situación irregular. Hoy puedo decir con total seguridad que eso no existe. Se está trabajando de una manera muy ordenada y me siento orgulloso del proceso. El orden en las convocatorias y la responsabilidad sobre quiénes llegan o no llegan radica exclusivamente en el técnico y su cuerpo de trabajo: asistente técnico, preparador de arqueros, y nada más.Yo comentaba en una entrevista anterior que nunca tuve contacto con ningún directivo de la Federación, ni con equipos ni con academias. Nuestra comunicación era directa entre los cuerpos técnicos y luego nos reuníamos con el profesor Orlando y su equipo de trabajo para decidir los 20, 22 o 23 jugadores que íbamos a convocar. Todo se debatía internamente como cuerpo técnico.Están trabajando bien y van por el camino correcto. Los resultados van a llegar si se continúa trabajando duro. Ya se logró una clasificación al mundial anterior y ahora se pelearán las clasificaciones Sub-17 y Sub-20. El equipo de trabajo actual es muy capaz y profesional. Los entrenadores cuentan con licencia Pro, hay preparadores físicos, preparador de arqueros y una logística bien estructurada junto al coordinador. Todo se está haciendo de la mejor manera.