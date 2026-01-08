“Ñangui" Cardona: el machetazo que casi le cuesta la vida, la prisión y su regreso: "Tomo cerveza como cualquier deportista"

<b>¿Cómo está el "Ñangui" Cardona? ¿Qué ha sido de su vida tras brillar en el fútbol de Honduras en la década anterior?</b><br />Muy agradecido con Dios de nuevo por esta bonita oportunidad que nos está dando el fútbol. Gracias a Elías Názar por esta nueva oportunidad. <b>¿Qué recuerdos tienes de segunda división?</b><br />Andábamos un equipazo. Todos nos entendíamos, todos queríamos el mismo objetivo. Gracias a Dios logramos el objetivo de ascender a primera división. Luego enfrentamos a Olimpia en el primer partido, jugamos en Comayagua. Le ganamos, me recuerdo por la rapada. Eso lo hizo Leonardo Isaula. Gracias a Dios teníamos a un gran profesor como Wilmer Cruz. Con mucho respeto, era un loco de calidad, él sabía lo que quería, de él aprendimos mucho. <b>Conmovido por los recuerdos</b><br />Sí, muy feliz por quedar campeón en Liga Nacional. Incluso, el que formó el club fue Wilmer Cruz. Yo quería quedar campeón con Wilmer Cruz. El Honduras Progreso fue quien formó el equipo. <b>¿Qué recuerdos tiene del título en Liga Nacional?</b><br />Lo bonito fue ir a Tegucigalpa y sacar ese resultado importante. La afición sabía que en casa éramos demasiados fuertes. Recuerdo todo lo bonito cuando nos coronamos campeones. Fue una bonita historia.