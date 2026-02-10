Segunda División

Liga de Ascenso: Real Sociedad, Leones y Parrillas reciben duro revés en jornada inaugural del Clausura

Real Sociedad, Leones y Parrillas One perdieron en la fecha uno del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.

    Así quedaron los resultados de la primera jornada inaugural del torneo Clausura de la Liga de Ascenso.

     Mario O. Figueroa
2026-02-10

El torneo Clausura 2026 de la Liga de Ascenso comenzó con una jornada inaugural marcada por resultados fuera de libreto, evidenciando desde el arranque que el torneo será altamente disputado. Equipos con mayor recorrido no lograron imponer condiciones, mientras varios clubes aprovecharon la fecha uno para dar el primer aviso.

La actividad arrancó el viernes con encuentros que sacudieron el panorama. En el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, Leones fue sorprendido al caer 2 - 1 frente al Brasilia de Rio Lindo, resultado que generó malestar en la grada. En tanto, el campeón Estrella Roja dejó dudas tras igualar 1 - 1 con el CD Hondupino en el Marcelo Tinoco.

El campeón tuvo gris estreno, Parrillas One y Leones HT6 decepcionan contra Subirana y Brasilia en el inicio de la Liga de Ascenso

En los partidos jugados por la misma fecha, el viernes, Subirana, bajo la dirección de Erick Andino Portillo, dio la nota al vencer 1-0 al Parrillas One, sumando tres puntos valiosos y mostrando solidez en su debut dentro del campeonato que recién empieza. Dejando un buen sabor en los aficionados del equipo dirigido por el ex jugador del águila azul.

El sábado trajo una extensa programación con nueve partidos y más sorpresas. En Choluteca, el AFFI Academia volvió a escena en el Estadio Fausto Flores Lagos, aunque no pudo festejar tras perder 1-0 ante el Independiente de Siguatepeque. En la capital, Gimnástico y San Rafael firmaron tablas al quedar 1-1 en un duelo parejo.

En Cantarranas, Arsenal, reforzado con la experiencia del jugador German el Patón Mejía, quien se ha curtido en equipo como el Olimpia y Real España, se impuso por la mínima al Meluca. En duelo costeño, el Tela FC se llevó los tres puntos al derrotar 2-1 al Estrella FC en condición de visitantes.

La fecha se cerró con resultados que confirmaron lo impredecible del Clausura. Social Sol superó 2-0 al Roma FC, Boca Juniors sorprendió a Rela Sociedad en el clásico de Tocoa, CD Fas venció al Pirata de Nacaome, Marcala cayó 3-2 ante el Real Tegus, Cuervos y Oro Verde empataron, y Honduras Progreso ganó por incomparecencia del Atlético Junior.

Pablo Caballero: su sueño con Independiente, el fracaso en los Centroamericanos y quiere a un DT hondureño para la Bicolor

En otros compromisos de la jornada inaugural, la Juventus se impuso 3-2 a la Sampdoria en un duelo vibrante del Grupo A, mientras que Santa Rosa y Vida repartieron puntos tras igualar 1-1 en el Grupo B. En el Grupo D, el domingo Savio arrancó con el pie derecho al vencer 2-0 al Cruz Azul de Opoa, y el Olimpia sumó una victoria ajustada 1 – 0 frente al San Juan, completando así el panorama de resultados del fin de semana en la Liga de Ascenso.

RESULTADOS

RESULTADOS COMPLETOS GRUPO A
Real Sociedad 0-2 Boca Junior.
Social Sol 2-0 Roma FC.
Sampdoria 2-3 Juventus.

RESULTADOS COMPLETOS GRUPO B
Honduras de El Progreso 3-0 Atlético Junior.
Santa Rosa 1-1 Vida.
Estrella FC 1-2 Tela FC

RESULTADOS COMPLETOS GRUPO C
Subirana 1-0 Parrillas One.
Leones HT6 1-2 Brasilia.

RESULTADOS COMPLETOS GRUPO D
Domingo Savio 2-0 Cruz Azul Opoa.
Olimpia 1-0 San Juan:
Cuervos FC 1-1 Oro Verde.

RESULTADOS COMPLETOS GRUPO E
Marcala JR 2-3 Real Tegus.
FAS 2-0 Piratas.
AFFI Academia 0-1 Independiente.

RESULTADOS COMPLETOS GRUPO F
Estrella Roja 1-1 Hondupino.
Arsenal SAO 1-0 Meluca.
FC Gimnástico 1-1 San Rafael.

