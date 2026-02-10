Liga de Ascenso: Real Sociedad, Leones y Parrillas reciben duro revés en jornada inaugural del Clausura

La actividad arrancó el viernes con encuentros que sacudieron el panorama. En el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, Leones fue sorprendido al caer 2 - 1 frente al Brasilia de Rio Lindo , resultado que generó malestar en la grada. En tanto, el campeón Estrella Roja dejó dudas tras igualar 1 - 1 con el CD Hondupino en el Marcelo Tinoco.

El torneo Clausura 2026 de la Liga de Ascenso comenzó con una jornada inaugural marcada por resultados fuera de libreto, evidenciando desde el arranque que el torneo será altamente disputado. Equipos con mayor recorrido no lograron imponer condiciones, mientras varios clubes aprovecharon la fecha uno para dar el primer aviso.

En los partidos jugados por la misma fecha, el viernes, Subirana, bajo la dirección de Erick Andino Portillo, dio la nota al vencer 1-0 al Parrillas One, sumando tres puntos valiosos y mostrando solidez en su debut dentro del campeonato que recién empieza. Dejando un buen sabor en los aficionados del equipo dirigido por el ex jugador del águila azul.

El sábado trajo una extensa programación con nueve partidos y más sorpresas. En Choluteca, el AFFI Academia volvió a escena en el Estadio Fausto Flores Lagos, aunque no pudo festejar tras perder 1-0 ante el Independiente de Siguatepeque. En la capital, Gimnástico y San Rafael firmaron tablas al quedar 1-1 en un duelo parejo.

En Cantarranas, Arsenal, reforzado con la experiencia del jugador German el Patón Mejía, quien se ha curtido en equipo como el Olimpia y Real España, se impuso por la mínima al Meluca. En duelo costeño, el Tela FC se llevó los tres puntos al derrotar 2-1 al Estrella FC en condición de visitantes.

La fecha se cerró con resultados que confirmaron lo impredecible del Clausura. Social Sol superó 2-0 al Roma FC, Boca Juniors sorprendió a Rela Sociedad en el clásico de Tocoa, CD Fas venció al Pirata de Nacaome, Marcala cayó 3-2 ante el Real Tegus, Cuervos y Oro Verde empataron, y Honduras Progreso ganó por incomparecencia del Atlético Junior.