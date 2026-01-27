Mayron Flores revela su mayor arrepentimiento y el momento más triste en el fútbol: "Ahora me enfoco más en Dios​​​"

<b>Cuando se te dio una oportunidad de poder salir, ¿qué pasaba por tu mente? Porque pasabas por un buen momento que incluso muchos hasta te pedían para la selección.</b>Fue algo bonito, una experiencia muy linda que viví. Pero más que todo no estaba solo en mis manos, sino que estaba en manos de Real España. Hablé con el presidente cuando me salió y me dijeron que me ocupaban en el equipo, y como el equipo se portó muy bien conmigo, el presidente también se portó muy bien conmigo. Entonces tomé la decisión de aportar lo mejor al club, a Real España.<b>¿Te arrepentiste de no haberte ido a Costa Rica? ¿Crees que tal vez pudo haber sido otro futuro para Mayron?</b>Sí, desde mi punto de vista, como lo vi, lo económico sí era mejor. Pero como te digo, me gusta ser leal también, y el equipo me mostró lealtad y yo también tenía que pagar con lealtad.<b>¿Y Olimpia, cómo te trató en tu regreso?</b>Los directivos, todo muy bien. Yo volví a ser campeón dos veces, tres veces más seguidas. Y pues más que todo lo hice, cuando me vine para España, más por jugar, para tener más continuidad, porque en Olimpia tienen cuatro por posición y es difícil afianzarse uno en un solo puesto.<b>Cuando llegaste a Marathón, también el profe Vargas tenía mucha confianza, mucha fe en lo que tenías. ¿Has hablado con él? ¿Te comunicaste siempre con él? ¿Y qué es lo que te decía del torneo pasado que estabas con Leones?</b>Pues sí, fíjate que con él tengo una buena relación siempre, porque es como mi padre en lo futbolístico, me enseñó muchas cosas. Incluso él me hizo debutar y recién debutando también fui campeón con él tres veces seguidas, y gracias a Dios él me enseñó y me ayudó a crecer mucho en mi carrera.