Independiente, Domingo Savio y Estrella Roja siguen imparables: Leones se hunde en el último lugar en la Liga de Ascenso

Leones HT6 sumó su cuarta derrota en sus primeras cuatro presentaciones en el torneo Clausura.

    Así quedaron los resultados de los partidos de la jornada 4 de la Liga Nacional de Ascenso.

    Mario O. Figueroa
2026-02-26

La cuarta jornada del torneo Clausura de la Liga de Ascenso dejó emociones en cada uno de los grupos y confirmó el gran momento de varios candidatos al título. Equipos como Independiente, Domingo Savio y Estrella Roja mantienen su paso perfecto y se consolidan como líderes sólidos, mientras que otros clubes comienzan a rezagarse peligrosamente en la tabla.

En el Grupo A, Boca Junior venció 2-1 a Roma FC, Sampdoria superó 2-0 a Social Sol y Juventus empató sin goles ante Real Sociedad en un duelo muy disputado. Por su parte, en el Grupo B, Honduras derrotó 2-1 a Estrella FC y Vida fue contundente al imponerse 3-0 frente a Tela FC, dejando movimientos importantes en la clasificación.

El Grupo C sigue siendo complicado para Leones HT6, que cayó 3-1 ante Subirana y firmó su cuarta derrota consecutiva en el campeonato, manteniéndose sin sumar puntos en este Clausura. En el otro encuentro del sector, Pumas y Brasilia igualaron 1-1 en un choque equilibrado que repartió unidades.

En el Grupo D, Domingo Savio reafirmó su gran momento al vencer 1-0 a San Juan como visitante, manteniéndose imparable en su zona. Además, Olimpia derrotó 2-0 a Cuervos FC y Cruz Azul Opoa protagonizó uno de los partidos más vibrantes de la jornada al caer 2-3 frente a Oro Verde.

El Grupo E también tuvo a un líder firme: Independiente, que ganó 1-0 en su visita a Real Tegus y continúa con paso perfecto. En el mismo sector, Piratas FC goleó 5-2 a Marcala JR y AFFI Academia sorprendió al imponerse 1-0 sobre FAS, resultados que aprietan la pelea por los primeros puestos.

Finalmente, en el Grupo F, Estrella Roja mantuvo su invicto al derrotar 1-0 a Gimnástico y sigue intratable en su camino dentro del Clausura. Hondupino cayó 1-2 ante Arsenal SAO y Meluca FC empató 1-1 con San Rafael, cerrando una jornada que empieza a perfilar a los favoritos y deja a Leones HT6 como el único equipo sin puntos tras cuatro fechas.

Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
