Independiente, Domingo Savio y Estrella Roja siguen imparables: Leones se hunde en el último lugar en la Liga de Ascenso

En el Grupo A, Boca Junior venció 2-1 a Roma FC , Sampdoria superó 2-0 a Social Sol y Juventus empató sin goles ante Real Sociedad en un duelo muy disputado. Por su parte, en el Grupo B, Honduras derrotó 2-1 a Estrella FC y Vida fue contundente al imponerse 3-0 frente a Tela FC, dejando movimientos importantes en la clasificación.

La cuarta jornada del torneo Clausura de la Liga de Ascenso dejó emociones en cada uno de los grupos y confirmó el gran momento de varios candidatos al título. Equipos como Independiente, Domingo Savio y Estrella Roja mantienen su paso perfecto y se consolidan como líderes sólidos, mientras que otros clubes comienzan a rezagarse peligrosamente en la tabla.

El Grupo C sigue siendo complicado para Leones HT6, que cayó 3-1 ante Subirana y firmó su cuarta derrota consecutiva en el campeonato, manteniéndose sin sumar puntos en este Clausura. En el otro encuentro del sector, Pumas y Brasilia igualaron 1-1 en un choque equilibrado que repartió unidades.

En el Grupo D, Domingo Savio reafirmó su gran momento al vencer 1-0 a San Juan como visitante, manteniéndose imparable en su zona. Además, Olimpia derrotó 2-0 a Cuervos FC y Cruz Azul Opoa protagonizó uno de los partidos más vibrantes de la jornada al caer 2-3 frente a Oro Verde.

LEA TAMBIÉN: Leones no levanta, Vida conquista su primer triunfo y Real Sociedad vapulea en la jornada 3

El Grupo E también tuvo a un líder firme: Independiente, que ganó 1-0 en su visita a Real Tegus y continúa con paso perfecto. En el mismo sector, Piratas FC goleó 5-2 a Marcala JR y AFFI Academia sorprendió al imponerse 1-0 sobre FAS, resultados que aprietan la pelea por los primeros puestos.

Finalmente, en el Grupo F, Estrella Roja mantuvo su invicto al derrotar 1-0 a Gimnástico y sigue intratable en su camino dentro del Clausura. Hondupino cayó 1-2 ante Arsenal SAO y Meluca FC empató 1-1 con San Rafael, cerrando una jornada que empieza a perfilar a los favoritos y deja a Leones HT6 como el único equipo sin puntos tras cuatro fechas.