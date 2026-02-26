Jorge "Ñangui" Cardona revela una triste verdad antes de regresar al Honduras Progreso: "Ya no quería jugar..."

"Me siento bien, las terapias y el fortalecimiento del brazo me han ayudado mucho", mencionó tras su recuperación luego de recibir un <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/segundadivision/nangui-cardona-el-machetazo-que-casi-le-cuesta-la-vida-la-prision-y-su-regreso-tomo-cerveza-como-cualquier-deportista-OE28869722" target="_blank">violento machetazo </a></b>el año pasado que lo mantuvo al borde de la muerte.<i><b>ENTREVISTA CON JORGE "ÑANGUI" CARDONA</b></i><b>¿Cómo se siente al volver nuevamente al terreno de juego y poder practicar fútbol profesionalmente?</b><br />Muy contento por esta oportunidad que me han brindado ahora. Sé que ya no corremos lo que corríamos antes, pero estoy muy contento, la verdad. Toca devolver la confianza en la cancha.<b>Se recuerda aquel título con Edwin León cuando lo levantaron en Honduras Progreso ante Motagua en 2015. ¿Qué significa reencontrarse con él?</b><br />Claro, bonito, muy contento de volverme a encontrar con Edwin León. Sabemos que el presidente nos dio la oportunidad de venir a formar parte del equipo y estamos trabajando para aprovecharla y aportar un poco.<b>Ya siendo campeón de Liga Nacional, ¿qué se le dice a los nuevos muchachos sobre la misión de ascender y volver a lo más alto?</b><br />Que no bajen los brazos, que no pierdan las esperanzas, porque las esperanzas son lo último que se pierde. Vamos por buen camino, ya llevamos nueve puntos en tres partidos ganados. Eso significa que estamos haciendo las cosas bien y debemos seguir trabajando fuerte.