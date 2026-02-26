Jorge "Ñangui" Cardona revela una triste verdad antes de regresar al Honduras Progreso: "Ya no quería jugar..."

Honduras Progreso vive un dulce momento en este arranque de la Liga de Ascenso de Honduras , los dirigidos por Rommel Salgado marchan en la primera posición del certamen luego de derrotar 2-1 a Estrella F.C. en la pasada fecha 4 del torneo Clausura. Cerrarán la primera vuelta enfrentando al Tela FC. Tras el buen inicio y el buen plantel conformado, los progreseños tienen la ilusión de volver a la primera división del fútbol hondureño, donde marcaron un precedente logrando levantar un título de liga y consiguiendo un subcampeonato. Y para la misión de conseguir el ascenso, trajeron de regreso al jugador Jorge "Ñangui" Cardona.

"Ñangui" ya con 40 años de edad volvió a Honduras Progreso luego de estar viviendo en Estados Unidos y jugar burocráticamente, pero decidió volver con el objetivo de ascender nuevamente al conjunto progreseño y ponerle fin a su carrera deportiva. Diario DIEZ charló con Cardona sobre su retorno al fútbol nacional, en el que reveló una triste verdad en su carrera en la que prefirió irse para Estados Unidos para dedicarse a otros trabajos y su objetivo por el cual fichó por Honduras Progreso.

"Me siento bien, las terapias y el fortalecimiento del brazo me han ayudado mucho", mencionó tras su recuperación luego de recibir un violento machetazo el año pasado que lo mantuvo al borde de la muerte. ENTREVISTA CON JORGE "ÑANGUI" CARDONA ¿Cómo se siente al volver nuevamente al terreno de juego y poder practicar fútbol profesionalmente?

Muy contento por esta oportunidad que me han brindado ahora. Sé que ya no corremos lo que corríamos antes, pero estoy muy contento, la verdad. Toca devolver la confianza en la cancha. Se recuerda aquel título con Edwin León cuando lo levantaron en Honduras Progreso ante Motagua en 2015. ¿Qué significa reencontrarse con él?

Claro, bonito, muy contento de volverme a encontrar con Edwin León. Sabemos que el presidente nos dio la oportunidad de venir a formar parte del equipo y estamos trabajando para aprovecharla y aportar un poco. Ya siendo campeón de Liga Nacional, ¿qué se le dice a los nuevos muchachos sobre la misión de ascender y volver a lo más alto?

Que no bajen los brazos, que no pierdan las esperanzas, porque las esperanzas son lo último que se pierde. Vamos por buen camino, ya llevamos nueve puntos en tres partidos ganados. Eso significa que estamos haciendo las cosas bien y debemos seguir trabajando fuerte.