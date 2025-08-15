La trágica vida del Ñangui Cardona después del fútbol: preso en Estados Unidos, deportado y macheteado en Honduras

Jorge "Ñangui" Cardona, exjugador de Honduras Progreso y Marathón, sufrió un ataque con machete en Las Guaymas, Honduras, que lo tiene hospitalizado actualmente. Este incidente es el más reciente capítulo en una vida que en los últimos años se le ha llenado de dificultades tras su retiro del fútbol profesional. El tiempo postrero del carismático Ñangui han sido particularmente turbulentos en su vida personal. Luego de dejar el deporte que le dio fama, enfrentó problemas legales y personales que marcaron un giro negativo en su historia. VER MÁS: Elison Rivas destapa duro pasado:"Me comportaba inmaduro, pasaba peleando con entrenadores" Tras retirarse, decidió emigrar a Estados Unidos. Sin embargo, su estancia fue complicada porque permaneció de manera ilegal, lo que agravó su situación al caer en desacuerdos con la ley local debido a conductas inapropiadas.

El exfutbolista fue detenido por autoridades migratorias y pasó ocho meses en prisión en Estados Unidos antes de ser deportado a Honduras, lugar al que regresó con la esperanza de retomar una vida normal. Al volver a su país, Cardona retomó un oficio que ejerció antes de su carrera futbolística: la albañilería. Este trabajo le ha permitido sostenerse económicamente después de abandonar el mundo del deporte.

En su vida personal, sufrió la separación de su esposa antes de emigrar hacia Estados Unidos, uno de los eventos que contribuyó al complicado camino que ha tenido que recorrer producto de sus malas decisiones. Su situación actual es grave: hospitalizado tras ser atacado con un machete en un hecho violento que refleja la peligrosa realidad que enfrenta fuera de las canchas y, aunado a eso, la delincuencia que afronta el país.