La trágica vida del Ñangui Cardona después del fútbol: preso en Estados Unidos, deportado y macheteado en Honduras

<b>Jorge "Ñangui" Cardona</b>, exjugador de <b>Honduras Progreso</b> y <b>Marathón</b>, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/jorge-nangui-cardona-es-apunalado-termina-en-el-hospital-esto-es-lo-que-se-sabe-de-la-saluda-del-ex-honduras-progreso-JE27017529#image-1" target="_blank">sufrió un ataque con machete</a></b> en Las Guaymas, Honduras, que lo tiene hospitalizado actualmente. Este incidente es el más reciente capítulo en una vida que en los últimos años se le ha llenado de dificultades tras su retiro del fútbol profesional.El tiempo postrero del carismático Ñangui han sido particularmente turbulentos en su vida personal. Luego de dejar el deporte que le dio fama, enfrentó problemas legales y personales que marcaron un giro negativo en su historia.<b>VER MÁS: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/elison-rivas-olimpia-vida-personal-liga-nacional-honduras-2025-DE27019381" target="_blank">Elison Rivas destapa duro pasado:"Me comportaba inmaduro, pasaba peleando con entrenadores"</a></b>Tras retirarse, decidió emigrar a Estados Unidos. Sin embargo, su estancia fue complicada porque permaneció de manera ilegal, lo que agravó su situación al caer en desacuerdos con la ley local debido a conductas inapropiadas.