Olimpia arrancó intratable y recetó tremenda paliza a Motagua en el clásico capitalino del torneo de Reservas

Los merengue dieron un golpe de autoridad y recetaron tremenda paliza 5-0 a Motagua en partido realizado en el Complejo Pedro Atala , sede los azules ubicado en Amarateca.

El Olimpia no cree en nadie y ha iniciado el torneo de Reservas con camino perfecto y demostrando que busca volver a conquistar la corona del presente certamen.

Bajo de nueva dirección técnica de Joel Díaz y Juan Carlos Espinoza, los leones han empezado con una racha perfecta y siendo líderes absolutos en el campeonato.



Las anotaciones en este clásico ante las águilas del Motagua fueron de Bryan Saenz que se gastó un doblete y los otros tantos de David Flores, Elías Cañada y Daniel Puerto.

El Olimpia sumó su tercera victoria, luego de su debut triunfal ante el Choloma y la victoria ante los Lobos de la UPNFM.

EL RESTO DE LA JORNADA DE RESERVAS

En el segundo partido de la fecha, el equipo de la UPNFM empató de local 1-1 ante el benjamín CD Choloma.

La jornada se complementará este jueves 14 con tres partidos todos en el mismo horario.

En el estadio Óscar Peralta de San Francisco de La Paz, el Juticalpa FC chocará con su archirrival el Olancho FC.

Por su parte, el Real España le hará los honores a Marathón y en la ciudad de La Ceiba, Victoria jugará con el Platense.

