Pedro Atala habla sobre Rubilio, Luis Vega y revela las razones de la salida de Diego: "Ocupábamos una mentalidad nueva"

El <b>Motagua </b>oficializó la destitución del técnico argentino <b>Diego Vázquez, </b>tras un inicio preocupante en el Apertura 2025 donde el equipo sufrió tres derrotas consecutivas, un hecho inédito en la historia del club y por ello contrataron al español <b>Javier López López</b>.Ante eso<b>, Pedro Atala</b>, vicepresidente de la institución, explicó que la decisión se tomó porque no es normal que <b>Motagua </b>pierda de forma seguida y se necesitaba un cambio que generara un mejor ambiente interno y quitara la presión mediática en torno a Vázquez.“Sentimos que el cambio era necesario porque no es normal que el equipo pierda tres partidos de liga de forma consecutiva y sentimos que el cambio va a hacer un buen ambiente, quitará presión mediática en cuanto a Diego y eso pudo ser trasladado hasta el grupo. Las excusas siempre están, los entrenadores proponen y también siento que los jugadores deben recapacitar y por ahí va la decisión. Ocupábamos aire nuevo para el grupo y podía ser de bastante bien para la institución y una mentalidad nueva como la que trae el profesor López”, afirmó Atala sobre la salida de Diego Martín.La llegada del nuevo entrenador español <b>Javier López</b>, con experiencia en Guatemala y reconocido por su estilo ofensivo y disciplina táctica, representa la apuesta para levantar al equipo y recuperar la competitividad perdida. <b>Motagua </b>confía en que esta renovación aporte juventud y frescura al proyecto deportivo. Ya debuta el jueves entrante ante <b>Cartaginés </b>por<b> Copa Centroamericana.</b>En cuanto al delantero <b>Rubilio Castillo</b>, <b>Pedro Atala</b> aclaró que aunque se le hizo una oferta, el jugador la rechazó. Además, Castillo enfrenta un periodo de inactividad y una sanción de cuatro partidos que debe cumplir por un incidente en la final pasada donde fue agredido con insultos racistas y objetos. Por esto, el club evalúa junto a la Federación y asesoría legal la posibilidad de reducir la sanción y cómo apoyar al jugador."Nosotros hablamos con él la semana pasada, le hicimos una oferta y directamente le dijo a Emilio que no la aceptaba, pero más que eso tiene un problema serio y nosotros estamos viendo cómo ayudarlo porque primero viene con mucha inactividad y segundo tiene cuatro partidos de castigo. Recordemos que él en la final ante Olimpia, donde no jugó, por tratar de sacar a su familia del sector silla aficionados del equipo rival le tiraron cervezas, insultarlo con racismo y él tuvo un mal gesto que el comisario del partido y le pusieron 4 de castigos, entonces tiene que cumplirlos porque la federación no trasladó eso a Colombia", mencionó.Sobre el caso de Luis Vega, Atala informó que se definirá su situación pronto tras conversaciones con su representante y familia. Vega busca quedarse en Motagua a menos que surja una oportunidad en el extranjero. "El caso de Luis Vega lo tendremos definido el jueves a través de su representante y su familia. Hoy justamente que finalice esta conferencia iremos hablar del tema y él desde que ya está entrenando es que quiere quedarse en Motagua si es que no le sale la oportunidad de salir al extranjero", aseveró.Con estas medidas, <b>Motagua </b>busca darle un nuevo aire a su plantel, mejorar los resultados y encaminarse hacia un torneo más competitivo y exitoso tras la salida del argentino y la llegada del entrenador europeo.