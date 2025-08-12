Pedro Atala habla sobre Rubilio, Luis Vega y revela las razones de la salida de Diego: "Ocupábamos una mentalidad nueva"

El Motagua oficializó la destitución del técnico argentino Diego Vázquez, tras un inicio preocupante en el Apertura 2025 donde el equipo sufrió tres derrotas consecutivas, un hecho inédito en la historia del club y por ello contrataron al español Javier López López.

Ante eso, Pedro Atala, vicepresidente de la institución, explicó que la decisión se tomó porque no es normal que Motagua pierda de forma seguida y se necesitaba un cambio que generara un mejor ambiente interno y quitara la presión mediática en torno a Vázquez.

“Sentimos que el cambio era necesario porque no es normal que el equipo pierda tres partidos de liga de forma consecutiva y sentimos que el cambio va a hacer un buen ambiente, quitará presión mediática en cuanto a Diego y eso pudo ser trasladado hasta el grupo. Las excusas siempre están, los entrenadores proponen y también siento que los jugadores deben recapacitar y por ahí va la decisión. Ocupábamos aire nuevo para el grupo y podía ser de bastante bien para la institución y una mentalidad nueva como la que trae el profesor López”, afirmó Atala sobre la salida de Diego Martín.

La llegada del nuevo entrenador español Javier López, con experiencia en Guatemala y reconocido por su estilo ofensivo y disciplina táctica, representa la apuesta para levantar al equipo y recuperar la competitividad perdida. Motagua confía en que esta renovación aporte juventud y frescura al proyecto deportivo. Ya debuta el jueves entrante ante Cartaginés por Copa Centroamericana.

En cuanto al delantero Rubilio Castillo, Pedro Atala aclaró que aunque se le hizo una oferta, el jugador la rechazó. Además, Castillo enfrenta un periodo de inactividad y una sanción de cuatro partidos que debe cumplir por un incidente en la final pasada donde fue agredido con insultos racistas y objetos. Por esto, el club evalúa junto a la Federación y asesoría legal la posibilidad de reducir la sanción y cómo apoyar al jugador.

"Nosotros hablamos con él la semana pasada, le hicimos una oferta y directamente le dijo a Emilio que no la aceptaba, pero más que eso tiene un problema serio y nosotros estamos viendo cómo ayudarlo porque primero viene con mucha inactividad y segundo tiene cuatro partidos de castigo. Recordemos que él en la final ante Olimpia, donde no jugó, por tratar de sacar a su familia del sector silla aficionados del equipo rival le tiraron cervezas, insultarlo con racismo y él tuvo un mal gesto que el comisario del partido y le pusieron 4 de castigos, entonces tiene que cumplirlos porque la federación no trasladó eso a Colombia", mencionó.

Sobre el caso de Luis Vega, Atala informó que se definirá su situación pronto tras conversaciones con su representante y familia. Vega busca quedarse en Motagua a menos que surja una oportunidad en el extranjero. "El caso de Luis Vega lo tendremos definido el jueves a través de su representante y su familia. Hoy justamente que finalice esta conferencia iremos hablar del tema y él desde que ya está entrenando es que quiere quedarse en Motagua si es que no le sale la oportunidad de salir al extranjero", aseveró.

Con estas medidas, Motagua busca darle un nuevo aire a su plantel, mejorar los resultados y encaminarse hacia un torneo más competitivo y exitoso tras la salida del argentino y la llegada del entrenador europeo.